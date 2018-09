Nghi án 'nợ tình cũ' chưa trả, chú rể bị đánh khi đi rước dâu

Anh Hùng có quan hệ tình cảm với Vy nhưng sau đó chia tay. Ít lâu sau, anh đi lấy vợ thì liên tục bị cô này dọa đánh, đòi bồi thường số tiền 200 triệu đồng.

Công an huyện An Dương (Hải Phòng) vừa triệu tập một số người nghi vấn tham gia vụ ẩu đả tại đám cưới của anh Nguyễn Văn Hùng, ở xã Hồng Thái, huyện An Dương vào ngày 25/7 vừa qua để điều tra xử lý.



Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, chiều 25/7, khi đoàn rước dâu từ Hải Dương về gần đến gia đình chú rể thì xuất hiện một xe máy chở 3 thanh niên ép chiếc xe hoa, bắt phải dừng lại. Lúc này, một chiếc xe ôtô 7 chỗ nữa xuất hiện, chở theo gần chục thanh niên nhảy xuống chặn trước đầu xe chở cô dâu và chú rể.

Theo anh Hùng, biết gặp chuyện chẳng lành, lúc đầu anh định cố thủ trong xe. Nhưng ý định này bất thành bởi đám đông người lạ đe dọa, buộc lái xe phải mở cửa. Lập tức, 2 trong số những người lạ giật cửa sau xe và nhằm mặt anh Hùng đấm túi bụi. Được một số người dân can ngăn, anh kịp thoát thân về nhà lánh nạn.



Thấy cháu bị đánh, ông Vũ Văn Xuân (sinh năm 1968, là cậu ruột của anh Hùng) đi phía sau chạy lên can ngăn, cũng bị nhóm người lạ mặt dùng hung khí giấu sẵn trong xe chém. Ông Xuân cố bỏ chạy, nhưng không thoát. Tường trình với cơ quan chức năng, ông Xuân cho rằng đã bị số người trên lấy mất một số ngoại tệ và một triệu đồng.



Ông Xuân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Kiến An (Hải Phòng) trong tình trạng bị đa chấn thương, trong đó nặng nhất là vết thương ở đầu và vết cứa ở cổ. Lo thương tích có thể nguy hiểm đến tính mạng, ông Xuân xin được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị.

Về phía gia đình chú rể, đề phòng tiếp tục bị đám người lạ mặt gây rối, hành hung, trong ngày diễn ra hôn lễ chính thức hôm sau, gia đình anh Hùng đã phải đề nghị với cơ quan chức năng bố trí lực lượng hỗ trợ đảm bảo an toàn.



Theo tường trình của gia đình anh Hùng, nguyên nhân sự việc trên xuất phát từ việc trước đó, anh này có quan hệ tình cảm với một cô gái khác, nhưng mọi việc đã chấm dứt ngay từ khi anh quen và yêu người vợ bây giờ của mình.



Anh Hùng kể, khoảng năm 2011, anh quen Vy (33 tuổi, tạm trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Vy lúc đó đã ly hôn và đang nuôi một con nhỏ, sống bằng nghề cắt tóc gội đầu. Sau thời gian quen biết, giữa anh Hùng và cô này có quan hệ yêu đương. Giữa năm 2013, anh vào TP HCM làm việc, nên mối quan hệ với Vy bắt đầu nhạt dần.



Đầu năm nay, mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn khi Vy biết anh Hùng chuẩn bị lập gia đình. Cô ta đã yêu cầu anh phải có trách nhiệm “bồi hoàn danh dự” cho mình với số tiền 10 triệu đồng thì mới đồng ý cho đi lấy vợ. Thậm chí, Vy còn có lần đến gặp bố mẹ của anh Hùng để đòi khoản tiền này nhưng không được chấp nhận.



Ngày 10/7, anh từ TP HCM bay ra Hải Phòng, thì gặp Vy cùng anh trai “đón” ở sân bay Cát Bi. Anh Hùng kể đã bị Vy xông ra chặn đường và tiếp tục đòi bồi thường danh dự. Sau đó nhiều lần, cô này kéo một số người đến nhà anh Hùng gây sức ép. Số tiền nâng dần từ 10 triệu lên 50 triệu, rồi chốt là 200 triệu đồng.



Tuy nhiên, khi gia đình anh Hùng yêu cầu cho xem giấy vay nợ thì Vy không đưa ra được. Nguyên nhân vụ việc cùng lời khai của những người liên quan đang được cơ quan công an huyện An Dương tập trung điều tra, truy xét làm rõ.

Theo An Ninh Thủ Đô

* Tên các nhân vật đã được thay đổi