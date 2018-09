Nghi án người phụ nữ bị chồng chém chết trong nhà tắm

Mở cửa nhà tắm, người nhà phát hiện một thi thể phụ nữ với nhiều vết chém trên đầu, nhìn kỹ mới hay là con gái của mình.

Đêm 2/9, thượng tá Phạm Ngọc Cảnh, Trưởng Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết đã bắt Nguyễn Hữu Khính (49 tuổi trú xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), là nghi can có liên quan đến cái chết của người vợ là bà Trần Thị Dụ (45 tuổi).

Khính tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng 17h, người thân phát hiện chị Dụ chết bất thường trong phòng tắm nhà bố mẹ chị này. Khi mở cửa, người nhà bỗng giật mình khi thấy một thi thể phụ nữ với nhiều vết chém trên đầu, nhìn kỹ mới hay là chị Dụ nên liền kêu to để mọi người báo cơ quan chức năng.

Thi thể nạn nhân có vết đâm nên người thân chị đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra. Vụ án mạng xảy ra gây chấn động vùng quê. Nhiều người dân kéo đến hiện trường theo dõi.

Nhận được nguồn tin, công an huyện Yên Thành đã có mặt tại hiện trường cùng với Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Sơn Thành sàng lọc. Kết hợp với những nghi vấn bất đồng trước đó giữa chị Dụ với chồng là Khính, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra. Cảnh sát xác định nghi phạm có liên quan đến vụ trọng án là Khính. Nguyên nhân xảy ra do mâu thuẫn gia đình.

Tuy nhiên, sau khi gây án, một số người thấy nghi phạm bỏ trốn lên núi phía sau nhà. Đến 21h, các trinh sát đã bao vây bắt được tên này.

Vợ chồng nạn nhân xấu số có 4 người con, trong đó 2 đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Theo Công An TP HCM