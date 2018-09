Nghi án giận mẹ chồng, nàng dâu ôm con tự tử

Sau khi mâu thuẫn nhỏ với mẹ chồng, vài ngày sau, chị Thuật ôm đứa con trai mới 7 tuổi nhảy xuống giếng tự tử.

Ngày 9/7, hàng trăm người dân xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã đến chia buồn với gia đình anh Trần Ngọc Dũng (ngụ thôn 5, xã Tân Tiến) sau khi vợ anh là chị Trần Thị Thuật (30 tuổi) ôm con trai là cháu Trần Ngọc Trí (7 tuổi) nhảy xuống giếng tự tử.

Theo người nhà nạn nhân, cách đây khoảng một tháng, chị Thuật dùng xe máy chở mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Hậu đi cắt cỏ thì không may bị ngã xe khiến bà Hậu gãy tay.

Giếng nước nơi chị Thuật ôm con tự tử.

Sau đó vài ngày, chị Thuật đến nhà em chồng nhưng không thông báo việc bà Hậu bị gãy tay nên khi biết việc, bà Hậu có trách móc chị Thuật. Trong lúc lời qua tiếng lại, bà Hậu có nói với chị Thuật rằng: "Đừng ở nhà tao nữa". Vì vậy tối đó, chị Thuật bàn với chồng dọn về nhà mẹ vợ gần đó sống thì anh Dũng không đồng ý.

Tưởng mọi việc đã xong nhưng đến sáng 8/7, khi thức dậy, anh Dũng không thấy vợ con đâu. Lo lắng, anh đã đến các bến xe trong vùng để tìm nhưng không thấy. Đến chiều cùng ngày, nghi có chuyện chẳng lành, anh Dũng đã chạy ra vườn cà phê thì phát hiện vợ và con trai đã chết trong giếng nước cách nhà khoảng 2 km.

Người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Ông Mai Tiến Bình, Phó trưởng Công an xã Tân Tiến, cho biết lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc ngay khi nhận được tin báo. Tại hiện trường có 4 vỏ lon nước ngọt, vỏ trái cây do 2 mẹ con chị Thuật đã ăn uống trước khi tự tử. Từ lời khai của gia đình và kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng cho thấy chị Thuật đã ôm con nhảy xuống giếng và chết do ngạt nước.

Theo Người Lao Động