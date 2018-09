Nghi án đổ xăng đốt phòng chờ ga Vinh vì thất tình

Hòa xách theo can xăng vào phòng chờ ga Vinh (Nghệ An) rồi phóng hỏa. Rất may, ngọn lửa được dập tắt. Nguyên nhân được cho là vì Hòa bị từ chối yêu.