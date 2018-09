Nghi án đầu độc khiến vợ chết, chồng cấp cứu

Chị Nụ tử vong với biểu hiện của việc bị đầu độc. Chồng chị cũng trong tình trạng tương tự nhưng may mắn thoát chết.

Ngày 10/6, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an huyện Hoài Đức tạm giữ hình sự một phụ nữ để điều tra do liên quan đến cái chết của chị Nguyễn Thị Nụ (sinh năm 1981, trú tại thôn Kim Hoàng, xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội). Công an không tiết lộ danh tính nghi can này.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 28/5, chị Nụ được phát hiện tử vong tại khu đô thị mới xã Di Trạch. Gần đó, anh Đàm Quang (sinh năm 1975, chồng chị) cũng đang quằn quại do bị tình nghi nhiễm độc.

Hiện trường xảy ra vụ việc tại một khu lều trại tạm được vợ chồng chị Nụ dựng lên chăn nuôi gia cầm, cách đường chính hơn 500m. Trước đây, khu vực này là khu ruộng vườn của người dân, năm 2011, Nhà nước thu hồi để làm khu đô thị. Tuy nhiên, từ khi thu hồi đến nay, khu đô thị này vẫn bị bỏ hoang, ít người qua lại.

Theo ông Đàm Phú Ngọ (sinh năm 1959, anh trai anh Quang), trước thời điểm xảy ra vụ việc khoảng một tuần, vợ chồng chị Nụ phát hiện đàn vịt đột nhiên chết hơn chục con. Khi đó, người thân đã khuyên chị nên cảnh giác vì rất có thể có kẻ ghen ăn tức ở có ý định phá hoại công việc làm ăn gia đình. “Tôi nghi ngờ có kẻ ghen ghét với gia đình em tôi trong việc làm ăn nên đã bỏ thuốc độc vào nước uống”, ông Ngọ kể. Nhiều lời đồn thổi lại cho rằng, cái chết của nạn nhân là do người khác đầu độc bằng lá ngón.

Chị Nụ là người ở xã Đông La, huyện Hoài Đức. Đầu năm 2002, chị kết hôn với anh Quang và sinh được 3 người con (đứa con gái lớn 10 tuổi, con trai thứ 2 lên 5, con gái út gần 2 tuổi). Hai vợ chồng làm nông nghiệp, thêm nghề chăn nuôi, buôn trâu. Trước đây, gia đình chị nuôi trâu ngay ở khu bãi cỏ gần nhà, nhưng do khu này bị giải tỏa nên hơn một năm nay đàn trâu được chuyển về khu đô thị bỏ hoang để chăn thả.

Một số người dân cho hay, thời gian gần đây, anh Quang thường đi mua trâu ở các nơi về nuôi nên cũng có nhiều mối quan hệ nam nữ phức tạp bên ngoài. Chị Nụ nhiều lần góp ý nên đã dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng.

Bà Nguyễn Thị Hoa (trú tại xã Vân Canh) nghẹn ngào kể: “Cô Nụ là người hiền lành, chịu khó làm lụng nuôi con. Suốt ngày chỉ biết cặm cụi làm việc, rảnh rỗi lúc nào là cô ấy làm rau màu rồi thu mua thêm để đêm đưa ra chợ đầu mối ở trung tâm Hà Nội bán. Sáng về lại tất tả đi cắt cỏ cho hơn 20 con trâu đang nuôi ở khu đô thị. Số cô ấy thật vất vả, nhà ngoại chỉ cách chưa đầy chục cây số nhưng có khi cả năm mới về được một vài lần”.

Theo người thân của chị, thời gian gần đây anh Quang thường chửi bới, đánh đập vợ con. Nguyên nhân là do xuất hiện một người phụ nữ khác xen vào cuộc sống của gia đình. Cách thời điểm xảy ra vụ việc gần chục ngày, chị Nụ đã bắt gặp anh Quang đưa người phụ nữ trên về khu lều trại chơi, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Để tìm hiểu bản chất vụ việc, chúng tôi đã tìm đến gia đình nạn nhân nhưng căn nhà đã khóa trái. Một số người hàng xóm cho biết, từ ngày xảy ra vụ việc anh Quang ít ở nhà mà chuyển về nhà bố mẹ đẻ.

Sau khi cứu chữa khỏi trúng độc, cơ quan công an đã mời anh Quang đến trụ sở ghi lời khai ban đầu. Hiện anh đã được cho về nhà để chăm sóc các con nhỏ. Sau một thời gian xác minh, cơ quan công an đã tìm được người phụ nữ lạ mặt và tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Ông Nguyễn Văn Phóng, Trưởng thôn Kim Hoàng (xã Vân Canh) cho hay: “Việc chị Nụ chết đột ngột và anh Quang phải đưa đi cấp cứu là có thật. Bây giờ, chỉ thương 3 cháu nhỏ, phải sống thiếu thốn tình thương của mẹ. Tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của chị Nụ để tránh những đồn thổi gây hoang mang dư luận”.

