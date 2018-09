Nghi án chồng đoạt mạng vợ rồi treo cổ chết

Khi công an đang làm rõ cái chết của chị Thanh, chồng nạn nhân tìm đến cái chết tại chòi canh tôm.

Chiều 14/6, Công an tỉnh Sóc Trăng xác định Nguyễn Quốc Tuấn (34 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu) chết do treo cổ tự tử. Thi thể nghi can giết vợ đã được giao cho gia đình an táng.

Hiện trường Tuấn treo cổ chết.

Trước đó, sáng cùng ngày, vợ Tuấn là chị Hồ Thị Mỹ Thanh (29 tuổi) được gia đình phát hiện nằm chết trên vũng máu tại nhà ở Vĩnh Phước, thi xã Vĩnh Châu. Thi thể chị này có nhiều vết thương, trong đó có vết búa đập vào trán.

Sau khi vợ chết, Tuấn lội xuống sông, cầm ca nhựa chứa thuốc trừ sâu dọa tự tử nhưng được mọi người cứu. Một lúc sau, công an đến điều tra cái chết của chị Nhanh thì phát hiện Tuấn treo cổ chết trong chòi.

Ngọc Hằng