Nghi án bé gái bị bắt cóc rồi bỏ lại điểm giữ trẻ

Người phụ nữ đưa con đến nhà chị Hiền gửi rồi biến mất, đến 3h sáng thì quay lại đòi con nhưng không được. Người này bị nghi ngờ là kẻ bắt cóc.

Sáng 17/4, Thượng sĩ Phan Thị Hồng Ngọc, cán bộ điều tra Công an huyện Diên Khánh cho biết đang điều tra, xác minh vụ việc một bé gái được đưa đến gửi tại cơ sở giữ trẻ của gia đình chị Trương Thị Hiền (ở thôn Phú Khánh Trung, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh), có dấu hiệu của tội phạm bắt cóc trẻ em.

Theo tường trình của chị Hiền, trưa 14/4, khi chị đang chuẩn bị cho các cháu ăn trưa thì có một người phụ nữ bồng theo một bé gái khoảng 8-9 tháng tuổi, đến hỏi: "Chị ở đây giữ trẻ bao nhiêu tháng tuổi?. Chị Hiền trả lời mình trông trẻ từ 10 tháng tuổi trở lên.

Sau đó, người phụ nữ lạ mặt lại nói: "Con em 8-9 tháng tuổi rồi chị à. Mà cháu dễ nuôi lắm". Chị Hiền trả lời, nếu dễ nuôi thì hôm sau đưa bé gái tới gửi nhưng người phụ nữ lạ mặt khăng khăng nhờ giữ hộ ngay hôm đó vì đang bận công việc, phải đi gấp.

Thấy bé gái được người phụ nữ bồng trên tay da trắng lại ngoan ngoãn nên chị Hiền đã đồng ý giữ bé gái với phí 40.000 đồng cho một buổi chiều. Người này đưa ra tờ 50.000 đồng mà không lấy lại tiền thừa.

Bé gái bụ bẫm được chị Hiền nhận trông.

Sau đó, cô ta trao bé gái cho chị Hiền và đưa một túi nilon cho chồng chị rồi nhanh chóng leo lên xe máy của người đàn ông đợi ở gần đó. Sau khi đôi nam nữ rời khỏi nhà trẻ, chị Hiền bế bé gái vào trong nhà và kiểm tra bịch nilon thì thấy chỉ có một bộ đồ em bé và một cái áo ấm.

Cuối giờ chiều cùng ngày, trong khi các cháu ở cơ sở giữ trẻ đã lần lượt được các phụ huynh đón về nhà nhưng bé gái vẫn không có người nhà đến đón. “Tôi nghĩ có thể do hoàn cảnh khó khăn quá nên đôi vợ chồng trẻ kia đã đưa con đến đây với lý do gửi nhưng thực chất là bỏ rơi cháu bé. Nhưng qua quan sát thì thấy bé gái không phải sinh ra trong một gia đình quá khó khăn. Trên người cháu có đeo một lắc tay bằng bạc, một sợi dây chuyền bạc và một đôi bông tai bạc có hột màu hồng”, chị Hiền nói.

Theo quan sát của chị Hiền, người phụ nữ đưa bé gái nêu trên có độ tuổi khoảng 25-27, cao khoảng 1m60, dáng người gầy, da ngăm đen, mặc quần tây, áo khoác dài tay, đội mũ bảo hiểm. Người phụ nữ này được một người đàn ông chở đến bằng xe máy đứng ở bên ngoài nên không thấy rõ đặc điểm của người này.

Khoảng 3h sáng 16/4, trong khi cả gia đình đang say giấc, đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ đến gõ cửa nhà chị Hiền và nói, cho xin đón bé gái nêu trên. Lo sợ không phải mẹ của bé gái nên chị Hiền nói với người phụ nữ đó rằng để đến sáng tới đón, giờ cháu đang ngủ ngon giấc. Sau đó, chị Hiền thấy người phụ nữ không nói thêm lời nào mà bỏ đi.

Theo nhận dạng, bé gái được người phụ nữ đưa đến cơ sở giữ trẻ của chị Hiền khoảng 8-9 tháng tuổi, nặng khoảng 8 kg, da trắng.

Theo thượng sĩ Phan Thị Hồng Ngọc, qua điều tra xác minh, đến nay trên toàn địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp trẻ bị mất tích hay bị người thân bỏ rơi. Vì vậy, cơ quan công an đặt ra giả thuyết rằng, nhiều khả năng bé gái nêu trên đã bị bắt cóc từ nơi khác rồi đưa đến cơ sở giữ trẻ, đợi đồng bọn mang đi khi có cơ hội.

Lãnh đạo Công an huyện Diên Khánh cho biết, nếu ai là người thân của bé gái có nhận dạng nêu trên cần liên hệ với Công an huyện hoặc chính quyền địa phương để được giải quyết. Tuy nhiên, để tránh trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng, Công an huyện Diên Khánh sẽ tiến hành xét nghiệm ADN của bé gái và người đến nhận, nếu trùng khớp thì cơ quan công an sẽ giải quyết theo quy định.

Theo Báo Khánh Hòa