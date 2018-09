Nghi án bé 5 tuổi bị mẹ đánh vỡ gan, gãy xương sườn

Ban đầu, người mẹ nói con trai mình bị ông ngoại đánh. Nhưng tại cơ quan điều tra, bé khai rằng bị mẹ đánh.

Sau nhiều ngày được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, bé Bùi Hồng Phong (5 tuổi, trú tại xã Đông Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) mới qua được cơn nguy kịch và tạm thời giữ được tính mạng. Hiện nay, bé đang được điều trị tại phòng Hậu phẫu nặng, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, bé Phong được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình trong tình trạng lơ mơ, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt và khó thở. Bác sĩ Trần Huy Bình, người trực tiếp điều trị cho bé kể lại, bệnh nhi được đưa vào viện cấp cứu lúc cuối giờ chiều 7/5 trong tình trạng nguy kịch. Người đưa bé đến cấp cứu là Bùi Thị Hoa (sinh năm 1991, mẹ bé). Kết quả kiểm tra cho thấy, bé bị vỡ gan, gãy 4 xương sườn, dập tá tràng và đã được cấp cứu tích cực để giữ gìn mạng sống.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết: "Hiện nay tinh thần người nhà đang hoảng loạn, không muốn tiếp xúc với ai, về cơ bản, sau khi được điều trị tích cực, sức khỏe của cháu phong đã dần phục hồi và qua cơn nguy kịch".

Bé Phong hiện đã tạm qua cơn nguy kịch.

Theo hồ sơ bệnh án, mẹ bé Phong cho biết bé bị đánh, nhưng nói không biết ai đánh. Những người chăm sóc bệnh nhân nằm cùng phòng với bé kể, chị Hoa chăm sóc con rất cẩn thận nhưng luôn tỏ ra hoang mang lo lắng. Khi mọi người hỏi ai đánh cháu bé thì chị nói là do ông ngoại đánh khi say rượu.

Sau khi sự việc xảy ra, từ ngày 13/5, Công an phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) đã có buổi làm việc với người thân của bé Phong. Sau đó, gia đình và chính bé Phong cho biết, bị mẹ và bạn trai của mẹ đánh chứ không phải là ông ngoại. Sau đó, Công an phường Đồng Tiến đã mời chị Hoa và bạn trai đến cơ quan công an làm việc.

Ngồi ủ rũ, đầy lo lắng bên ngoài hành lang bệnh viện, anh Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1989, bố đẻ bé Phong) cho biết, anh và chị Hoa yêu nhau từ năm 2010, khi hai người đang theo học một trường cao đẳng ở Phú Thọ. Quá trình yêu nhau, chị Hoa có bầu và sau đó sinh bé Phong. Giữa hai người đã có thống nhất là không cưới xin mà hằng tháng, anh sẽ gửi tiền chu cấp để nuôi bé. Gần đây nhất, ngày 21/4, anh sang chơi với con, thấy bé vẫn khỏe mạnh bình thường, hai bố con vẫn chơi đùa cùng nhau.

Cũng theo anh, trước đây bé từng bị mẹ đánh thương tích ở tai. Theo nhận xét của anh, chị Hoa có tính khí thất thường. Ngày 12/5, anh bàng hoàng khi được bạn thân gọi điện cho biết con mình bị đánh dã man phải đi viện cấp cứu. Anh đã cùng với mẹ đẻ sang Hòa Bình chăm sóc con trai.

Bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng vỡ gan, gãy 4 xương sườn, dập tá tràng.

Nhìn thấy con trong tình cảnh bị thương tích nặng mà lòng người cha quặn đau. “Tôi có gặp Hoa hỏi ai đánh con, đánh vì lý do gì thì cô ấy chỉ im lặng rồi bỏ đi. Tôi hỏi chuyện thì con nói bị mẹ đánh. Không thể chấp nhận hành vi vô nhân tính của một người mẹ, tôi đã làm đơn trình báo vụ việc ra Công an phường Đồng Tiến. Tôi thực sự không biết nguyên nhân nào mà một người mẹ lại làm như vậy. Nếu nói tôi chậm chu cấp tiền hàng tháng thì không đúng, còn nói cô ấy đánh con để trả thù việc tôi không kết hôn thì quả thật quá nhẫn tâm. Tôi nghi ngờ rằng chuyện con tôi bị đánh có liên quan tới bạn trai của Hoa”, anh bức xúc nói.

Hoa là con thứ hai trong gia đình có 2 chị em gái. Mẹ cô đã mất khá lâu. Sau khi mang bầu, cô về quê sinh con và sau đó gửi bé nhờ người hàng xóm chăm nom rồi đi làm.

Bà Phạm Thị Điểm, chủ nhà trọ ở tổ 17, phường Đồng Tiến cho biết, bà cho Tùng (quê ở Lạc Thủy, Hòa Bình, người yêu của Hoa), nhân viên một nhà nghỉ trên địa bàn, thuê. Tính đến nay, Tùng đã thuê phòng được vài tháng và ở cùng với chị Hoa.

Một nhân chứng gần đó cho biết, trưa 7/5, bà nghe thấy tiếng cãi nhau ở phòng của Tùng và Hoa. Chạy sang nhìn qua khe cửa thì bà thấy một nam thanh niên đấm vào lưng bé Phong.

Hiện vụ việc đã chuyển lên Công an TP Hòa Bình thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Theo Giadinh.net.vn, Công Lý

* Tên một số nhân vật đã được thay đổi