Nghi án bắt cóc con chú ruột để tống tình thím

Vì yêu vợ của chú ruột, Tâm được cho là đã bắt cóc con gái của thím để ép 'người tình trong mộng' phải yêu mình.

Ngày 24/3, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, suốt 3 ngày qua chính quyền và gia đình đã tổ chức truy lùng trong các khu vườn rẫy nhưng chưa tìm thấy tung tích Lê Hàn Văn Tâm (thường gọi là Cả, 20 tuổi, ngụ ấp 2, xã Bưng Riềng), nghi can bắt cóc bé gái 4 tuổi Lê Hồng Hoa. Hiện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xuống phối hợp điều tra với huyện Xuyên Mộc để truy tìm nam thanh niên và cháu bé.

Chị Hồng thẫn thờ, tiều tụy mấy ngày nay vì con gái mất tích. Ảnh: Xuân Mai

Trong căn nhà tuềnh toàng, trống hoác, chị Sơn Thị Thu Hồng (26 tuổi) thẫn thờ như người mất hồn. Gương mặt người mẹ trẻ hốc hác, đôi mất thâm quầng vì suốt 3 ngày qua, từ khi bé Hoa mất tích, chị không ăn không ngủ. Tâm là con của anh trai chồng chị Hồng. Đại gia đình bên chồng chị sống quây quần trong một khu có gần 10 căn nhà ở ấp 2, xã Bưng Riềng. Kinh tế gia đình chị phụ thuộc vào những chuyến đi biển dài ngày của anh Triệu (chồng chị). Hàng ngày, chị Hồng và con gái sống với mẹ chồng.

Theo anh Tri, anh ruột của chị Hồng, 20h ngày 21/3, anh đang ở nhà thì nghe báo tin bé Hoa bị Tâm, sống cách đó khoảng 100 m, bồng đi đâu không rõ. Mọi người bủa đi tìm kiếm suốt đêm. Khoảng 24h, gia đình thấy Tâm đi bộ về nhà bà nội (nơi mẹ con chị Hồng sống), lấy xe máy thường ngày vẫn gửi và một số đồ dùng nói đi làm. Mọi người hỏi cháu Hoa ở đâu, Tâm nói không biết, không liên quan.

Tuy nhiên ngay sau khi rời khỏi nhà, Tâm gọi điện cho chị Hồng, yêu cầu đi một mình ra rẫy để "nói chuyện", nếu đi với nhiều người thì tính mạng cháu Hoa sẽ nguy hiểm. Sợ hãi vì từng bị Tâm hành hung, chị Hồng đi cùng anh em đến điểm hẹn. Phát hiện sự việc, Tâm điện thoại chửi chị Hồng rồi tắt máy.

Khai với Công an huyện Xuyên Mộc, mẹ Tâm cho hay sáng hôm sau con trai nhắn tin bảo đến chòi rẫy của một người dân mang xe về. Chủ chòi rẫy cũng xác nhận: "Tối hôm trước Tâm và cháu bé có đến xin ngủ nhờ vì lỡ đường. Tôi đồng ý mà chẳng nghi ngờ gì".

Còn ông Sơn Kha, cha của chị Hồng buồn rầu kể lại, cách đây khoảng một năm nghe người này người kia nói về việc "thằng Tâm có tình cảm với con Hồng". "Vì Hồng đã lấy chú ruột của Tâm được gần 7 năm nay, chuyện động trời như vậy nên cũng ít ai tin. Tuy nhiên, gần đây Tâm càng thể hiện rõ thái độ muốn lấy bằng được Hồng làm vợ. Thằng Triệu đi biển khoảng 20 ngày mới về và cũng biết thằng cháu trời đánh đòi yêu vợ mình nhưng vì bản tính hiền lành nên không nói gì", ông Kha nói.

Được nước làm tới, Tâm đã hai lần đòi tự tử vì không được chị Hồng đáp ứng tình cảm. “Một lần nó đập đầu vào trụ điện, còn lần khác thì uống thuốc rầy đòi chết khiến cả gia đình phải đưa đi cấp cứu”, ông Kha cho biết thêm.

Chị Hồng sống ở nhà chồng trong khu vực có khoảng 10 căn đều là anh em bà con. Ảnh: Xuân Mai

Nói về đứa cháu nội, mẹ chồng chị Hồng - bà Nguyễn Thị Đặng giọng buồn rượi. Bà bảo, cũng từ sự việc này mà Triệu và vợ xảy ra xích mích, sau đó cả hai quyết tâm đưa đơn ra tòa ly dị. "Gia đình ngăn cản thằng Tâm từ hồi giờ mà nó không từ bỏ", bà Đặng nói.

Trong thời gian chờ tòa xử, Hồng bị nghi là có một người bạn trai khác nên Tâm càng trở nên hung dữ hơn. Có lần chị này ở nhà một mình đã bị Tâm lẻn vào đánh, trói và hù dọa không được yêu bất kỳ ai ngoài hắn. "Song mọi chuyện con Hồng không chịu nói cho ai biết. Chỉ đến khi xảy ra việc bắt cóc thì mới kể cho gia đình. Thời gian trước tôi gặp Tâm một lần và hỏi tại sao mày lại đi yêu thím mày? Nhưng nó không thừa nhận", ông Kha cho biết thêm.

Sau ngày Tâm biến mất cùng cháu Hoa, một số người dân tại khu du lịch Bình Châu thấy một thanh niên cõng cháu gái nhỏ đi xin thức ăn, nước uống. Nhưng khi mọi người báo công an, nam thanh niên này có vẻ nghi ngờ nên đã đưa cháu bé chạy vào rừng.

Còn gia đình Tâm cho hay, tối 23/3, anh ta gọi điện về nhà yêu cầu gia đình cung cấp thức ăn, nước uống đặt tại một vị trí gần nhà và phải tắt hết điện để về lấy. Do sự việc diễn ra lúc trời đã khuya nên gia đình không kịp báo cho công an.

Xuân Mai