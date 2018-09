Nghề làm sạch hiện trường chết chóc ở Mỹ

'Mùi của xác chết thật khó tả. Nó có thể làm cho bạn chảy nước mắt, dạ dày bị khuấy lên, kể cả có đeo mặt nạ khí', một người hành nghề này nói.

Một vụ án mạng xảy ra, máu bắn khắp nơi, trên tường nhà, trên sàn, trên đồ đạc, tay nắm cửa, thậm chí còn đọng lại thành vũng trên giường ngủ. Sau khi thi thể được đưa đi, còn một khâu quan trọng nữa, đó là làm sạch hiện trường - nghề đang rất “phất” ở New York (Mỹ).

3 năm trước, ông Doug Baruchin (48 tuổi) bước chân vào kinh doanh dịch vụ làm sạch hiện trường mà trên văn bản chính thức lĩnh vực này được gọi là “làm sạch các mối nguy hiểm sinh học”. Công ty Island Trauma Services của Baruchin, trụ sở tại Ronkonkoma (Long Island, hạt Suffolk, bang New York). Họ sẽ khử trùng tất cả những gì có thể liên quan đến sinh học nguy hiểm trong một vụ giết người, tự tử…

Đó là một buổi sáng tháng 5. Với các thiết bị đã sẵn sàng, nhân viên của Island Trauma Services đến một căn hộ tại Bronx, nơi phát hiện một người đã chết. Công việc đòi hỏi tiếp xúc với những chất sinh học nguy hiểm như máu hay chất thải con người nên mỗi nhân viên đều phải che chắn kỹ. Đầu tiên là một bộ đồ Tyvek trắng từ đầu đến chân. Lớp bảo vệ này cũng ngăn không cho nhiệt thoát ra ngoài nên chỉ mặc vào chừng 20 phút là người đã ướt đẫm mồ hôi.

Sau khi mặc bộ đồ Tyvek, đi găng tay, ủng, công đoạn cuối cùng là kéo mặt nạ lên. Chiếc mặt nạ này có hai lỗ gắn các bộ lọc tròn nhỏ. “Nó giúp bạn hít thở, nhưng ngăn không cho ngửi thấy mùi”, Nils Renner, (40 tuổi), đồng nghiệp của Baruchin giải thích. Ông còn cho biết, mùi của xác chết thật khó tả. Nó có thể làm cho bạn chảy nước mắt, dạ dày bị khuấy lên, kể cả có đeo mặt nạ khí thì vẫn còn ám ảnh.

Trung bình công việc của họ có thể kéo dài từ 10 tiếng đến 2 ngày. Mục tiêu đầu tiên là làm sạch các khu vực có máu, não và các nguồn sinh học nguy hiểm khác. Về tổng thể, họ phải loại bỏ đệm, thảm, thậm chí là đục sàn để xử lý chất lỏng chảy xuống.

Sàn gỗ cứng là khó nhất vì mọi thứ có thể ngấm qua các vết nứt. Mọi thứ đều có thể tác động đến tâm lý của những người thu dọn hiện trường, từ chiếc áo khoác treo ngay ngắn trên ghế, chiếc túi đựng đồ hàng hiệu đến một nồi mì ống với thìa gỗ vẫn cắm bên trong… “Giống như ai đó nhấn nút tạm dừng cuộc sống của một người khác vậy”, Baruchin nói.

Sau công đoạn đó, nhóm của công ty Island Trauma Services chuyển sang giai đoạn vệ sinh, tức là sử dụng chất khử trùng bệnh viện, giúp diệt trừ mầm bệnh, kể cả virus HIV hay viêm gan. Vài tiếng sau, căn phòng sẽ trở nên an toàn. Với những thứ thu lượm được, Baruchin bỏ vào những chiếc hộp màu đỏ để đưa đến một cơ sở được ủy quyền đốt.

Vì đây là ngành dịch vụ mới, chưa được kiểm soát nên giá cả mỗi nơi một khác. Trung bình, nếu công việc dọn sạch hiện trường mất khoảng 12 tiếng cần đến 3 nhân viên kỹ thuật và một giám sát thì chi phí vào khoảng 6.000-10.000USD.

Nếu họ phải tháo sàn và giặt thảm, có những công ty khác vào hoàn chỉnh lại, nghĩa là chi phí sẽ chồng lên. Toàn bộ chi phí sẽ do gia đình của người quá cố chịu, hoặc là chủ nhân ngôi nhà nếu nạn nhân không còn người thân thích. Trường hợp nạn nhân vô tội bị giết hại, cơ quan chuyên biệt của thành phố New York sẽ đứng ra trả phí tới 2.500 USD cho dịch vụ dọn sạch hiện trường này.



Dù không hẳn là một nghề hấp dẫn nhưng đây là dịch vụ sinh lợi cao. Năm 2013, chỉ riêng thành phố New York đã có 333 vụ giết người. Nếu tính đến nhu cầu làm sạch hiện trường vụ án, những vụ chết người tự nhiên thì những công ty như Island Trauma bận rộn cả năm. Năm ngoái, công ty này có khoảng 30 nhân viên, doanh thu hơn 500.000 USD. Một nhân viên kỹ thuật tiếp xúc với nguy cơ sinh học có thể hưởng lương từ 35.000 đến 80.000 USD một năm.

