Nghệ An bất ngờ xuất hiện băng tuyết

Sáng sớm 23/1, hiện tượng băng tuyết xuất hiện tại cửa khẩu Nậm Cắn và tan nhanh sau đó khi nắng lên.

Do không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ xuống thấp nên trong đêm 22, sáng 23/1, tại khu vực cửa khẩu Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã xuất hiện băng tuyết phủ trắng trên các cành cây. Theo đại úy Nguyễn Ngọc Cẩm, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An), nhiệt độ đo được ngoài trời là - 2 độ C.

Băng tuyết phủ trắng cành cây.

Tuy nhiên, khoảng 9h sáng 23/1, nắng xuất hiện nhiệt độ tăng làm tan băng tuyết. Sự chênh lệnh nhiệt độ quá lớn đã ảnh hưởng đến sinh hoạt, lao động sản xuất, sức khỏe của người dân.

Đồn biên phòng Nậm Cắn đã cử các đội công tác xuống địa bàn tuyên truyền vận động bà con giữ ấm để đảm bảo sức khỏe, nhất là người già và trẻ nhỏ, đồng thời có các biện pháp giữ ấm và tránh rét cho gia súc, gia cầm và vật nuôi.

Theo Báo Nghệ An