Ngày đầu tới trường của bé trai chỉ 900 gram khi chào đời

Sau hơn 3 năm điều trị trong bệnh viện, bé Levi Phipps đã dần khỏe mạnh và bắt đầu ngày học đầu tiên ở trường mầm non tuần trước.

Thân hình nhỏ bé của Levi lúc mới sinh. Ảnh: SWNS

Bé Levi Phipps chào đời trước 8 tuần so với dự sinh vào tháng 10/2011, chỉ nặng 0,9 kg. Hai tháng đầu tiên, cậu bé phải ở trong bệnh viện để theo dõi do bị hở van tim và phải đặt ống truyền thức ăn vào dạ dày. Ngoài ra, còn bị xoắn ruột và huyết áp thấp nên cậu bé đã phải chiến đấu với nhiều cơn co giật và nhiễm trùng cũng như những cuộc phẫu thuật.

Rồi điều kỳ diệu đã đến khi Levi bước những bước đầu tiên trong cuộc đời mà không cần người hỗ trợ vào đúng dịp Giáng sinh năm ngoái, khi hơn 3 tuổi và chỉ nặng 9 kg. Levi - người có thân hình bé bằng đứa trẻ một tuổi - đã khiến cho gia đình và các bác sĩ phải ngạc nhiên khi mới bắt đầu theo học mẫu giáo ở trường Samworth Enterprise ở Aylestone, hạt Leicester (Anh) hôm 27/8.

Levi hào hứng trong ngày đầu tới trường. Ảnh: SWNS

Mirror dẫn lời mẹ cậu bé là chị Katrina Byers, 33 tuổi, tự hào kể lại: "Sáng nay thằng bé tỉnh dậy và điều đầu tiên mà nó phát ra là 'Bố ơi, hôm nay con phải tới trường. Bố đưa con đi nhé'. Thằng bé rất hào hứng và rất mong được chơi đùa cùng các bạn ở trường. Do phải ở trong bệnh viện một thời gian dài nên nó đã quen với tất cả mọi người và rất thân thiện, không hề lo lắng gì".

Bà mẹ trẻ cho biết cô chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày được nhìn thấy con trai khỏe mạnh để tới trường.

"Tôi rất hãnh diện về thằng bé", cô nói.

Hướng Dương