Nàng dâu tự thú sát hại cháu gái để trả thù mẹ chồng

Suốt hai năm, cả gia đình đều nghĩ cháu gái 4 tuổi trượt chân xuống mương nước chết đuối nhưng bất ngờ người con dâu tự thú đã giết cháu bé.

Trần Thị Hồng Hạnh tự thú sau hai năm giết cháu gái. Ảnh: C.L

Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ hành vi Giết người đối với Trần Thị Hồng Hạnh, 23 tuổi. Ba ngày trước, Hạnh đến công an thú nhận cách nay hai năm đã giết cháu gái 4 tuổi của chồng rồi dìm xác xuống ao bên hông nhà, tạo hiện trường giả vụ chết đuối.

Hạnh khai, trong thời gian về làm dâu ở huyện Vũng Liêm, do thường hay bị mẹ chồng chê "đồ thần kinh" nên cô nảy sinh ý định giết bé Mỹ, con gái của em chồng, để trả thù.

Sáng 21/12/2013, cả nhà chồng đi cắt lúa mướn, Hạnh ở nhà giữ con gái ruột mới sinh và bé Mỹ. Nhớ lại những lời nặng nhẹ của mẹ chồng, Hạnh trói bé Mỹ rồi dùng tay bóp cổ em đến chết, sau đó mang xác dìm xuống mương nước cạnh nhà.

Lúc phát hiện xác bé, gia đình tưởng cháu gái trèo cây hái mận ăn rồi trượt chân ngã xuống ao chết đuối nên không trình báo công an. Do không có đất chôn, họ đưa thi thế bé lên chùa hỏa táng. "Hai năm qua, chúng tôi cứ nghĩ do xui rủi và cháu nó vắn số, không ngờ con dâu làm chuyện độc ác như vậy", bà Loan, ngoại bé nói.

Mương nước, nơi tìm thấy xác bé gái 4 tuổi hai năm trước. Ảnh: Cửu Long

Theo gia đình, sau khi bé Mỹ mất, người con dâu có nhiều biểu hiện bất thường như sợ bóng tối, không dám ở nhà một mình. Một thời gian sau, Hạnh gửi con gái cho cha mẹ chồng rồi ra thành phố Vĩnh Long phụ quán ăn. "Xâu chuỗi lại sự việc, có thể do nó bị hình bóng con bé ám ảnh nên mới vậy", bà Loan khẳng định.

Bà Loan cho biết, do gia cảnh nghèo khó, cả nhà không có đất sản xuất nên phải sống bằng nghề làm mướn. Cha mẹ bé Mỹ phải đi làm xa nên gửi con lại cho bà chăm sóc. Bà khẳng định không hề có mâu thuẫn nào lớn đến khiến con dâu phải thù hằn.

Theo Công an Vĩnh Long, sau khi đến thú nhận sự thật, Hạnh có biểu hiện không kiểm soát được lời nói, hành động của mình. Do Hạnh có giấy bệnh tâm thần (mới khám đầu tháng 11) nên được cho gia đình bảo lãnh về chăm sóc.

VnExpress

* Tên bé gái đã được thay đổi.