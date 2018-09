Nạn nhân 15 tuổi của 'đại gia Cà Mau mua dâm' đã lấy chồng

Bị hiếp dâm năm 14 tuổi, My nhận lời lấy hung thủ, tuy nhiên không chịu được cảnh làm dâu, cô bé bỏ đi và bị ép bán dâm.

Chính quyền xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau xác nhận bé My (15 tuổi), thiếu nữ có liên quan trong vụ án đại gia Cà Mau mua dâm trẻ em, đã "lấy chồng" vào giữa năm 2014 bằng một đám cưới được tổ chức với sự tham dự của họ tộc hai bên.

Theo đó, vào khoảng tháng 3/2014, trong một lần đi chơi với bạn bè, My nhậu say và bị một thanh niên 30 tuổi, họ Võ ở xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời đưa vào nhà trọ làm chuyện “người lớn”. Sau đó người họ Võ này sợ gia đình nạn nhân làm lớn chuyện sẽ phải ở tù nên qua nhà xin được cưới cô bé.

Đám cưới có sự tham gia của hai bên gia đình và hàng xóm, số lượng hơn 100 người. Sau đám cưới, My về làm dâu bên nhà chồng ở xã Lợi An. Ở đây được hai tháng, My bỏ nhà chồng ra đi vì không chịu được cảnh làm dâu.

My đã về với gia đình ở huyện Trần Văn Thời, Cà Mau.

Từ đó, cô bé bắt đầu mưu sinh bằng việc rửa chén bát, chạy bàn cho các quán nhậu tại thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời. Do lương thấp, công việc cực nhọc, My nghe theo bạn bè tìm đến quán nhậu Nhật Duy (ở phường 9, TP Cà Mau, do bà Lâm Thị Châu làm chủ) bán bia ôm. Tại đây, My đã đi bán dâm nhiều lần.

Gia đình đi tìm My nhiều nơi nhưng không tìm được. Mãi tới giữa tháng 6, một người quen gọi điện thoại cho biết My đang ở quán Nhật Duy và bị ép bán dâm. Ngày 16/6, mẹ của My đã tìm đến quán nhậu này nhưng bà chủ quán Lâm Thị Châu không cho thăm nom vì cho rằng My còn nợ 7 triệu đồng. Sau khi tranh cãi bất thành, mẹ của My đến công an phường 9 báo tin, nhờ giải cứu con gái mình.

Từ thông tin trên, công an đã vào cuộc, xác minh và phát hiện khoảng gần một tháng trước, My đã đến quán để xin làm tiếp viên. Theo giao kết, cô gái sẽ không nhận tiền lương, chỉ được hưởng tiền boa của khách. Tuy nhiên, tại đây ngoài công việc phục vụ, My còn bị ép phải bán dâm cho khách nhiều lần, trong đó có một đại gia nổi tiếng ở Cà Mau là ông Tiêu Văn Luận (56 tuổi).

Cơ quan công an mở một cuộc điều tra khẩn cấp và đến gần 23h cùng ngày (tức chỉ sau khoảng 6 giờ kể từ khi có tin tố giác), Công an TP Cà Mau đã bắt khẩn cấp ông Luận. Cùng thời gian này, công an cũng đã bắt bà chủ Lâm Thị Châu.

Theo tìm hiểu, ông Luận đã thừa nhận việc mua dâm với em My 2 lần tại một nhà trọ ở gần quán nhậu. Mỗi lần mua dâm ông Luận trả 500.000 đồng cho cả tiền mua dâm và tiền phòng trọ. Ngoài ra, bà Lâm Thị Châu cũng đã thừa nhận hành vi môi giới để My bán dâm nhiều lần tại nhà trọ trên. Trong khi đó, theo lời khai của nạn nhân thì em bị ép phải bán dâm nhiều lần nhưng không nhận được đồng nào mà tiền khách trả đều do bà Châu nhận và giữ hết.

Việc bắt ông Luận đã gây xôn xao dư luận vì ông là một đại gia có tiếng ở địa phương về sự giàu có và hăng say lao động, sáng tạo. Người ta biết đến ông là chủ của nhiều nhà hàng, khách sạn lớn tại Cà Mau, TP HCM, Phú Quốc, Kiên Giang. Đặc biệt, cuối năm 2014, ông Luận khiến nhiều người chú ý khi sáng tạo hàng chục căn nhà di động giá rẻ đang đặt tại Công viên Hùng Vương, TP Cà Mau. Ngoài ra, theo một nguồn tin, ông Luận vốn là một Việt kiều sống ở Mỹ, sau khi lấy vợ, có được số tài sản lớn nên về Việt Nam đầu tư nhà hàng, khách sạn.

Công an TP Cà Mau cũng đang điều tra làm rõ vụ tảo hôn của My cũng như nhân thân những người từng mua dâm My trước đây. Nhiều khả năng người “chồng” họ Võ của My sẽ phải vướng lao lý do có hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo Pháp Luật TP HCM

* Tên nạn nhân đã được thay đổi