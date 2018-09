Nam thanh niên ôm vết thương bỏ chạy từ căn nhà hoang

Anh Chung ôm bụng, máu chảy xối xả, chạy ra từ căn nhà hoang, báo với mọi người bị đâm hai nhát rồi gục ngã.

Căn nhà bỏ hoang xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyệt Triều.

Ngày 29/6, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) khẩn trương điều tra, truy tìm hung thủ sát hại công nhân vựa phế liệu Ngô Quốc Chung (30 tuổi, quê Hà Tĩnh) khi anh này đang nghỉ trưa trong căn nhà bỏ hoang ở khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An.

Theo điều tra ban đầu, sau khi ăn cơm trưa hôm 24/6 tại vựa phế liệu của anh Võ Văn Chinh (39 tuổi, quê Hà Tĩnh), anh Chung ra căn nhà hoang gần đó nằm nghỉ.

15 phút sau, anh Chung ôm bụng, máu chảy xối xả, chạy về phía vựa phế liệu cầu cứu, cho biết bị đâm 2 nhát.

Được mọi người đưa đi bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong sau nhiều ngày điều trị.

Nguyệt Triều