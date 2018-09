Nam thanh niên la hét trên cây suốt 5 giờ

Được đưa vào bệnh viện cấp cứu nghi sốc ma túy, nam thanh niên ở Bình Thuận bất ngờ tỉnh lại, bỏ chạy ra đường leo lên cây la hét.

5 giờ vận động nam thanh niên la hét trên cây

Lê Sơn Quỳnh (35 tuổi) được bạn đưa vào Bệnh viện An Phước (Phan Thiết, Bình Thuận) cấp cứu sáng 18/6, nghi do sốc ma túy. Vừa đến cổng, Quỳnh bất ngờ bỏ chạy ra đường Hải Thượng Lãn Ông, leo lên cây me trong sân nhà thờ.

Nam thanh niên la hét suốt 5 giờ giữa phố. Ảnh: Tư Huỳnh.

Mọi người gọi xuống nhưng Quỳnh phớt lờ, đứng cheo leo ở độ cao 15 m, la hét. Cảnh sát phong tỏa khu vực, mang túi khí, xe thang và dùng loa thuyết phục anh ta nhưng bất thành.

Người thân gọi Quỳnh xuống. Ảnh: Tư Huynh.

Đến 13h trời đổ mưa, được người thân kêu gọi, Quỳnh tự trèo xuống. Anh ta bị khống chế, đưa về trụ sở công an do có thái độ chống đối.

Tư Huynh