Nam thanh niên khống chế cô gái trong nhà giữa TP Huế

Quang cố thủ trong nhà chị Ngân, khống chế Ngân trong suốt nhiều giờ liền. Hàng trăm cảnh sát đã được huy động để giải cứu.

Khoảng 12h15 ngày 27/9, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Giám đốc Công an thành phố Huế, khẳng định nam thanh niên tham gia khống chế con tin sáng nay tại căn nhà căn nhà số 4, kiệt 114 đường Nguyễn Huệ (phường Phú Nhuận, TP Huế) đã được người thân dùng xe máy đưa đi khỏi hiện trường theo yêu cầu của anh ta. Theo ông Sơn, đây là vụ uy hiếp chứ không phải bắt cóc con tin.

Căn nhà 2 tầng nơi nam thanh niên khống chế chị Ngân. Hiện một công an mặc thường phục đã tiếp cận từ tầng 2 căn nhà.

Cơ quan công an cho biết, nam thanh niên này là Nguyễn Hữu Quang (21 tuổi, trú tại đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu, làm nghề bán thẻ điện thoại). Hiện sức khỏe nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Ngân (22 tuổi) đã bình thường trở lại. Trước đó, chị Ngân có biểu hiện mệt mỏi do bị Quang uy hiếp.

Quang và Ngân là bạn học của nhau. Một số nguồn tin cho hay, nam thanh niên này và chị Ngân từng có một thời gian yêu nhau rồi chia tay.

Trước đó, khoảng 8h sáng nay, nhiều người dân nhìn thấy Quang khống chế chị Ngân và kéo chị này vào căn nhà trên đường Nguyễn Huệ. Căn nhà này của ông Nguyễn Văn Trinh (bố chị Ngân). Nam thanh niên ngay sau đó khóa trái cửa, cố thủ phía trong. Lúc nam thanh niên này đến, chỉ có mình chị Ngân ở nhà.

Những người chứng kiến vội tri hô và báo lực lượng chức năng. Một người dân sống đầu con hẻm xảy ra vụ việc cho biết: "Khi nam thanh niên bịt mặt tiến vào nhà chị Ngân, họ nghe tiếng Ngân la hét, sau đó căn nhà bị khóa trái cửa cả hai tầng".

Khoảng 15 phút sau khi nhận tin báo, gần 100 công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thuộc nhiều lực lượng đến tiếp cận hiện trường, thuyết phục người này thả cô gái nhưng không có kết quả. Cơ quan chức năng phong tỏa một km đường Nguyễn Huệ, bắt đầu từ giao lộ Nguyễn Huệ - Lý Thường Kiệt đến đoạn ngang nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế.

Người dân tập trung kín hai bên đường Nguyễn Huệ để theo dõi cuộc giải cứu. Trường Đại học Khoa học gần đó bị công an yêu cầu khóa cổng, không để sinh viên ra ngoài gây nguy hiểm.

Đến 11h, kẻ bắt cóc yêu cầu các chiến sĩ công an phải rút hết khỏi hiện trường thì hắn sẽ ra ngoài và yêu cầu một người thân đến hiện trường. Lực lượng đặc nhiệm đã liên lạc với gia đình Quang. Một người anh trai đã đi xe máy về phía căn nhà. Sau khi Quang được đưa ra khỏi hiện trường, con hẻm dẫn tiếp tục bị phong tỏa. Tuy vậy, cổng trường Đại học Khoa học Huế gần đó đã được mở lại.

Người dân vây kín đường Nguyễn Huệ để theo dõi vụ việc.

Hiện trường vụ khống chế là một căn nhà hai tầng, nằm ở giữa hẻm nhỏ, có 2 lan can nhìn ra hai hướng. Tầng trên, gia chủ trồng nhiều cây xanh. Nhà ông Trinh (bố chị Ngân) rộng chừng 100 m2 (tính tổng diện tích 2 tầng) có khoảng 5-6 người sinh sống.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ các tình tiết vụ án.

VnExpress