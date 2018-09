Nam thanh niên đốt xác đồng nghiệp trong nhà vệ sinh

Bảo khai có mâu thuẫn với nam công nhân làm chung nên đã đánh anh này tử vong, kéo xác vào nhà vệ sinh đốt phi tang.

Ngày 21/6, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) di lý Vắn Cống Bảo (23 tuổi) từ Hà Nội vào TP HCM để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, sáng 19/6 chủ cơ sở sản xuất bao bì tại ấp 1A, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thấy anh Trương (25 tuổi) to tiếng với Bảo do người này sử dụng điện thoại mà không xin phép. Cuộc cãi vã kịch liệt chỉ dừng lại khi bà chủ can thiệp.

Trưa cùng ngày, mọi người phát hiện vết máu kéo dài vào nhà vệ sinh của xưởng, bên trong là thi thể nam thanh niên đang cháy. Cảnh sát thu giữ thùng nhựa loại 10 lít có mùi dầu hôi, một ống sắt dài có dính máu gần xác nạn nhân - được xác định là anh Trương. Bảo không còn ở hiện trường.

Trong khi Công an TP HCM truy tìm, Bảo tìm đến Công an TP Hà Nội đầu thú. Anh ta cho biết sau cuộc cãi vã đã xảy ra đánh nhau với anh Trương. Bảo dùng cây sắt đánh đồng nghiệp tử vong rồi kéo xác vào nhà vệ sinh đổ dầu đốt phi tang.

Vụ việc đang được điều tra.

VnExpress