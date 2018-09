Nam thanh niên đốt nhà nghỉ vì 'ngáo đá'

Nửa đêm, người khách trọ châm lửa đốt chăn gối trong nhà nghỉ. Bị truy bắt, người này trèo qua cửa sổ chạy trốn nhưng không thoát.

Ngày 26/2, Công an TP Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Tuyến (27 tuổi, quê huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo điều tra, chiều bốn ngày trước, Tuyến đến nhà nghỉ Hồng Nhung ở phường Bích Đào, TP Ninh Bình thuê trọ. Khoảng nửa đêm, người này châm lửa đốt chăn gối và các vật dụng trong phòng. Chủ nhà phát hiện có cháy liền hô hoán người dập lửa và chặn bắt kẻ tình nghi. Thấy đông người, Tuyến vội trèo qua cửa sổ bỏ chạy nhưng bị người dân khống chế bắt giữ tại chỗ.

Cảnh sát xác định, Tuyến bị ảo giác do sử dụng ma túy đá nên mất kiểm soát hành vi. Khi bị đưa về trụ sở công an lấy lời khai, nghi can vẫn trong tình trạng "phê" thuốc và liên tục múa, lắc. Ước tính thiệt hại do vụ cháy khoảng hơn 20 triệu đồng.

Lam Sơn