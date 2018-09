Nam thanh niên cố thủ, uy hiếp bạn gái hơn 3 giờ vì ghen

Quang có tình cảm với Ngân nhưng không được gia đình cô gái chấp thuận. Anh ta khống chế người yêu là do phát hiện cô có người tán tỉnh.

Ngày 28/9, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Trưởng Công an TP Huế, cho biết công an đã làm việc với Nguyễn Hữu Quang (21 tuổi, trú phường An Cựu, TP Huế) để làm rõ việc anh này khống chế bạn gái cũ là chị Nguyễn Thị Kim Ngân (22 tuổi) và cố thủ trong nhà hơn 3 tiếng đồng hồ.

Bước đầu, Quang nói quen chị Ngân gần 5 năm, giữa hai người có tình cảm yêu đương nhưng không được gia đình cô gái chấp nhận nên phải chia tay. Dù vậy, họ vẫn còn gặp gỡ nhau cho đến khi Quang phát hiện Ngân có người theo đuổi. Họ nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn.

Sáng 27/9, Quang đi uống rượu, thủ con dao dài 22 cm trong người rồi đến nhà Ngân hỏi chuyện. Khi cô gái lớn tiếng phản ứng, Quang đã rút dao ra khống chế nạn nhân.

Theo lời khai của Quang, khi vật lộn, giằng co Ngân bị thương nhẹ ở tay và trên người. Khi biết người dân tập trung đông bên ngoài, anh ta la hét rồi lấy băng keo trói chân và bịt miệng Ngân nhưng một lúc sau thì thả ra.

Sau khi được mẹ và chị gái thuyết phục, Quang đã giao nộp hung khí và thả chị Ngân. Cảnh sát chấp thuận cho người thân đến chở anh ta về nhà.

Theo người đứng đầu Công an TP Huế, Quang chưa có tiền án, tiền sự. Khi khống chế chị Ngân, anh ta bị hoảng loạn, kích động về tinh thần. Trong chiều cùng ngày, cảnh sát thấy chưa cần thiết phải bắt giữ nên cho gia đình bảo lãnh Quang về nhà, yêu cầu có mặt khi có lệnh triệu tập.

Nguyễn Hữu Quang tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 8h15, một số người dân sống trong kiệt 114 đường Nguyễn Huệ (TP Huế) cho hay họ thấy một nam thanh niên bịt kín mặt đi về phía nhà số 4 của ông Nguyễn Văn Chinh. Nghe tiếng Ngân, con gái ông Chinh, la hét, hàng xóm vội chạy tới.

Ông Trương Đình Hòa, Tổ trưởng tổ dân phố 6 (phường Phú Nhuận) là người đầu tiên tiếp cận căn nhà, vén tấm rèm che, ông nhận ra Nguyễn Hữu Quang đang dùng dao khống chế Ngân (người yêu cũ). "Quang đè cô gái nằm trên ghế, một tay kẹp chặt đầu của Ngân vào đùi, tay kia dùng dao gí vào cổ uy hiếp".

Thấy ông Hòa, anh ta yêu cầu rút đi, nếu không sẽ giết Ngân. Vị tổ trưởng dân phố làm theo và gọi ngay điện thoại báo cho công an đến hỗ trợ. 5 phút sau, công an có mặt. "Một công an đến khuyên Quang ra đầu thú nhưng anh ta ra điều kiện nếu công an rút khỏi thì một giờ sau sẽ ra ngoài", ông Hòa nói và cho biết Quang mang theo một chai rượu nhỏ, rất có thể anh ta đã uống rượu trước khi đến tìm Ngân.

Mẹ Ngân là bà Nguyễn Thị Chín về nhà, hay tin con gái đang bị Quang uy hiếp đã tìm cách vào trong ngăn cản nhưng bị đuổi ra. Kẻ bắt cóc bấm điện thoại để nói chuyện với bà Chín, thông báo Ngân chỉ bị uy hiếp và sức khỏe vẫn bình thường. Khi bà khuyên bình tĩnh, thả Ngân, Quang im lặng.

Công an thuyết phục Quang thả Ngân nhưng không có kết quả. Mẹ và chị của Quang đến nói chuyện nhưng Quang lại yêu cầu gặp người bác của Ngân... rồi muốn được chị gái đến đón rời khỏi hiện trường.

Khoảng 11h30, chị gái của Quang vào được nhà. Sau hồi to tiếng với chị, tiếng Quang hét lớn: "Ra ngoài đi". Theo yêu cầu của anh ta, người anh trai đến cửa nhà chờ sẵn, Quang mặc áo chống nắng của phụ nữ đi ra, lên xe về nhà.

Sau hơn 3 giờ bị uy hiếp, chị Ngân được đưa ra ngoài trong tình trạng kiệt sức, ngất xỉu ngay sau đó. Khi công an rút đi, nhà nạn nhân đóng kín cửa, không tiếp xúc với mọi người. Tối cùng ngày, người nhà của Quang đã đến gặp bố mẹ Ngân để xin lỗi về việc con gây ra.

Sáng 28/9, ông Nguyễn Văn Chinh, bố nạn nhân, cho biết: "Bị thằng Quang khống chế, hai đứa giằng co nên Ngân bị thương ở tay". Theo lời ông, Quang và Ngân quen nhau đã lâu, nhiều lần anh này đến nhà chơi và tỏ ra rất thân thiện. Ngân được nhiều người đánh giá là cô gái có nhan sắc, tình tình hiền dịu. Còn Quang hiền lành.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Trưởng công an thành phố Huế, nói rằng quá trình giải cứu nạn nhân Ngân, tâm lý của Quang đang không ổn định nên công an thuận theo những đề nghị của anh ta, nhằm đảm bảo tính mạng cho cô gái. Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc.

VnExpress