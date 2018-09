Nam thanh niên chết cháy bí ẩn trong công viên Hòa Bình

Khoảng 18h ngày 27/4, nhóm thanh niên đá bóng tại bãi cỏ gần công viên Hòa Bình phát hiện thi thể của một người đàn ông.

Vị trí phát hiện thi thể là một bãi đất trống khá rộng, cách mặt đường Phạm Văn Đồng khoảng 100 m. Tại khu vực này, mỗi buổi chiều đều có một nhóm thanh niên đá bóng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Cổ Nhuế 1, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội bao vây, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng chức năng đã cơ bản hoàn thành công tác khám nghiệm và cho biết nạn nhân có thể đã chết cháy từ nhiều ngày trước.

Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân.

Danh tính được xác định là anh Nguyễn Viết Xuân quê quán tại Hà Tĩnh. Lực lượng công an phát hiện thư tuyệt mệnh của người này tại hiện trường. Theo một điều tra viên, từ lá thư tuyệt mệnh để lại hiện trường cho thấy người thanh niên này có biểu hiện bất thường về mặt tâm lý, câu từ trong thư lộn xộn không theo logic thông thường, nhiều câu hỏi ngớ ngẩn như: “Tôi là ai, tôi từ đâu đến, tôi đi về đâu?”. Cơ quan công an bước đầu xác định nạn nhân tử vong do tự thiêu.

Rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập tại hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc là khu vực người dân địa phương thường xuyên đi tập thể dục buổi chiều nên khiến nhiều người hoảng sợ. Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Hiện cơ quan công an đã thông báo sự việc cho gia đình nạn nhân và gia đình đang từ Hà Tĩnh về Hà Nội để giải quyết vụ việc.

Theo An Ninh Thủ Đô

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.