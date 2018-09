Nam thanh niên bị sát hại trước ngày cưới

Chỉ vì món nợ 500.000 đồng mà Tùng ra tay tàn độc cướp mạng người anh họ. Nạn nhân chết trước ngày cưới, để lại người vợ đang mang thai.

Vài ngày sau cái chết tức tưởi của anh Nguyễn Doãn Cường (23 tuổi, trú tại Khu phố 1, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa), người thân và hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngôi nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Lài (mẹ Cường) nghi ngút khói hương.

Từ khi nhận được hung tin con trai bị sát hại, bà Lài liên tục ngất lịm nhiều lần. Thi thoảng người mẹ trẻ lại vùng dậy ôm di ảnh con trai vào lòng gào khóc thảm thương.

Hiện trường nơi án mạng xảy ra. Ảnh: Lam Sơn.

Nhân chứng cho hay, khoảng 20h30 ngày 19/3, Cường đang đi dự tiệc liên hoan ở nhà người bạn thì nhận được điện thoại của Nguyễn Đình Tùng (21 tuổi, người họ hàng ở cùng làng). Cường sau đó nói với mọi người rằng ra đường liên thôn gần nhà nói chuyện nợ nần và giải quyết mâu thuẫn cá nhân với Tùng.

Trước cuộc hẹn Cường nói chuyện, Tùng đã thủ sẵn một con dao bầu dài khoảng 30cm giấu trong người. Vừa nhìn thấy Cường đi xe máy từ xa tới, Tùng lao tới đâm một nhát vào đùi khiến Cường ngã vật xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, Cường được cho là tiếp tục dùng dao đâm thêm một nhát chí mạng vào ngực nạn nhân khiến anh này tử vong tại chỗ. Gây án xong, Cường nhờ người chở ra bến xe bỏ trốn.

Ông Phạm, một người dân gần hiện trường kể: “Lúc đó khoảng hơn 20h tối, thằng Tùng người dính đầy máu, hớt hải chạy vào quán nhờ đứa cháu tôi chở ra bến xe có việc. Vì không hiểu chuyện gì nên cháu Ngọc nhận lời chở giúp. Khoảng 30 phút sau, có tiếng người kêu cứu thất thanh cách nhà tôi không xa. Khi mọi người chạy tới thì hoảng hốt phát hiện thi thể cháu Cường nằm gục bên vũng máu, con dao vẫn còn dính trên ngực. Dân làng hò nhau đưa cháu đi cấp cứu nhưng các bác sĩ cho biết, Cường đã tử vong trước đó do vết thương trúng vào tim”.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Cường bị đâm hai nhát, một từ phía sau làm rách đùi chân trái và một từ phía trước ngực gây thủng tim dẫn đến mất máu cấp.

Nạn nhân hiện đã được cơ quan điều tra bàn giao cho người thân mai táng theo phong tục địa phương. Người thân cho hay, anh Cường là con đầu trong gia đình có hai anh em. Từ nhỏ, Cường sống rất hiền lành nên được mọi người trong làng quý mến. Người bố của nạn nhân đã qua đời cách đây 5 năm do mắc bệnh hiểm nghèo. Cường vừa tốt nghiệp một trường Cao đẳng y tại Sài Gòn nhưng chưa xin được việc làm nên trở về quê giúp mẹ buôn bán.

Theo người thân, gia đình dự định ít ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ cho Cường. Người vợ chưa cưới của nạn nhân hiện đã mang thai tháng thứ ba. “Bố nó mất sớm nên Cường phải gánh vác nhiềc công việc trong gia đình. Chỉ một tuần nữa thôi, cháu Cường sẽ tổ chức đám cưới. Thiệp hồng cũng đã gửi đến bà con lối xóm và họ hàng thân thích cả rồi. Nó ngoan lắm, cả đời có gây gỗ với ai bao giờ đâu, sao cháu tôi lại bạc mệnh vắn số thế này”, ông Nguyễn Văn Thảo (bác Cường) gào khóc kể.

Cũng theo người thân, chỉ vì Cường nợ Tùng 500 nghìn đồng chưa có trả, nhiều lần Tùng đến đòi nợ nhưng Cường xin khất. Tuy nhiên vài ngày sau thì án mạng đau lòng xảy ra.

Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương. Ảnh: Lam Sơn.

Ông Lê Chí Khoát, Tổ trưởng Khu phố 1, phường Đông Hải cho hay, Tùng và Cường sống cạnh nhà nhau. Hai người còn có quan hệ anh em họ nên thường hay qua lại. “Chưa bao giờ thấy hai cháu xảy ra mâu thuẫn. Cháu Cường rất hiền lành, sống hòa đồng với bà con lối xóm. Còn Tùng, tuy là thanh niên lêu lổng, hay giao du với đám bạn hư nhưng cũng chưa gây gỗ đánh nhau với ai bao giờ. Chúng tôi cũng không ngờ, Tùng lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy”, vị trưởng phố nói.

Trung tá Phạm Văn Thạch, Trưởng công an phường Đông Hải cho biết, TP Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đang phối hợp với lực lượng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương truy bắt đối tượng gây án. “Bước đầu xác định kẻ gây án là Nguyễn Đình Tùng nhưng hiện nghi can đã bỏ trốn khỏi địa phương”, trung tá Thạch nói.

Lam Sơn