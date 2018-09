Nam thanh niên bất ngờ xông lên xe khách lái đi

Thấy xe 16 chỗ đậu chờ khách, Hải nhảy lên lái đi khiến hàng chục người phải đuổi theo.

Ngày 25/8, Công an phường An Lạc bàn giao Lâm Hải (22 tuổi) cho Công an (quận Bình Tân, TP HCM) điều tra dấu hiệu trộm cắp tài sản.

Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.V

Trước đó, sáng cùng ngày, Hải lang thang ở khu vực bến xe miền Tây. Thấy xe 16 chỗ vẫn nổ máy khi dừng chờ khách, anh ta nhảy lên cabin lái đi khiến nhiều người hoảng hốt. Các nhân viên nhà xe, bảo vệ bến xe hô hoán đuổi theo.

Chạy được một vòng trong bến, khi ôtô hướng ra cổng thì đột ngột dừng lại. Nhiều người xông lên xe khống chế Hải giao cho cảnh sát.

Theo bảo vệ bến xe, trong khi bỏ chạy, anh ta nhiều lần để ôtô khựng lại do chưa mở thắng tay.

Tại trụ sở công an, Hải có biểu hiện say ma túy, nói nhảm. Đến khi tỉnh táo, hắn thừa nhận không biết lái xe và "không biết lên ôtô để làm gì".

Nhật Vy