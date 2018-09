Nam sinh viên bốc cháy trong phòng riêng

Thấy khói nghi ngút bay ra từ phòng con trai, người mẹ nhờ hàng xóm xô cửa xông vào cứu thì chàng sinh viên đã cháy như ngọn đuốc.

Bằng các vật dụng có sẵn như chăn và giẻ thấm nước, khoảng hơn mười phút sau, những người hàng xóm của căn nhà tại phường Phước Long, quận 9, TP HCM dập được lửa và đưa anh sinh viên đến bệnh viện. Căn phòng cũng bị cháy một số vật dụng.

Các bác sĩ khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM cho biết, bệnh nhân 20 tuổi, được đưa đến bệnh viện tối 1/3 với tổng diện tích bỏng chiếm 77% cơ thể, trong đó có 61% bỏng sâu, ngoài ra bệnh nhân cũng bị bỏng đường hô hấp.



"Bệnh nhân được xác định cháy gần như toàn bộ cơ thể do bỏng lửa. Đến chiều nay, em ấy vẫn còn sốc bỏng rất nặng, tình trạng nguy kịch, thể trạng lừ đừ", Trưởng khoa Trần Đoàn Đạo cho biết.



Tại bệnh viện, mẹ bệnh nhân khóc nấc liên tục, nói không thành tiếng, người cha gục đầu bên giường bệnh. Bà kể với các bác sĩ, buổi sáng con trai bà xin bố mẹ đến thăm để chào các bạn học và buổi chiều tối thì xảy ra sự việc. Cũng theo lời người mẹ, con bà là sinh viên trường y.



Tích cực theo dõi bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ cho biết, do diện tích bỏng rộng và sâu, nên nếu qua cơn nguy kịch, người bệnh vẫn có thể phải mang sẹo lớn và bị di chứng co rút. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Thiên Chương