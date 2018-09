Nam sinh ném xác bé trai 9 tuổi xuống giếng phi tang

Trộm xong chiếc điện thoại di động, Tú sợ bị bé trai 9 tuổi con trai chủ nhà tố giác nên ra tay sát hại đứa trẻ rồi ném xác xuống giếng.

Ngày 3/4, tại phiên xử sơ thẩm lưu động, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Vũ Anh Tú (15 tuổi, trú xã Hà Thái, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) 12 năm tù về tội Giết người, 2 năm tội Cướp tài sản. Do khi phạm tội bị cáo mới 14 tuổi nên chỉ chịu tổng hình phạt 12 năm tù, mức án cao nhất cho người vị thành niên.

Hung thủ Vũ Anh Tú trước vành móng ngựa.

Kết quả điều tra xác định, vào ngày 29/11/2014, tại gia đình anh Vũ Ngọc Hoàn ở thôn 7, xã Hà Thái, huyện Hà Trung xảy ra vụ án giết người với tính chất dã man. Nạn nhân là cháu Vũ Đức Đạt (9 tuổi), con trai anh Hoàn. Chập tối hôm đó, người thân phát hiện thi thể bé trai dưới đáy giếng, trên người không một manh áo che thân. Phía đầu nạn nhân có nhiều vết chém, tay chân bị trói chặt vào sợi dây thừng. Sau 72h khoanh vùng nghi phạm, cơ quan điều tra bắt giữ khẩn cấp hung thủ Vũ Anh Tú.

Trước vành móng ngựa, bị can bình thản khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tú kể, do cần tiền chơi game nên chiều hôm đó hắn mang theo một chiếc búa rồi đến nhà anh Hoàn tìm gặp anh trai của cháu Đạt là Vũ Đức Trung (học cùng trường THCS Hà Thái với Tú) nhằm đòi khoản tiền nợ do anh trai cháu Đạt làm hỏng điện thoại của Tú trước đó.

Khi đến nơi, không có người lớn ở nhà nên Tú nảy sinh ý đồ xấu. Tú khống chế cháu Đạt yêu cầu dẫn vào nhà tìm tài sản. Thấy chiếc rương bằng tôn, hắn dùng kìm và tuốc nơ vít cạy phá nhằm tìm kiếm tiền bạc.

Mở được chiếc rương nhưng không có gì đáng giá bên trong, Tú sau đó nhìn thấy một điện thoại di động để ở đầu giường nên đã lấy bỏ vào túi quần. Tuy nhiên, kẻ sát nhân lo sợ bị cháu Đạt tố cáo giác hành vi của mình nên hắn lấy một con dao dưới gầm giường của gia chủ rồi chém liên tiếp vào vùng đầu cháu Đạt nhằm "giết người diệt khẩu".

Bé trai vùng bỏ chạy liền bị Tú đuổi theo truy sát. Ra đến bờ sân, Tú khống chế bắt Đạt cởi bỏ quần áo nhảy xuống giếng nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Rất đông người dân đến dự khán phiên xử.

Nạn nhân khóc lóc van xin nhưng Tú quyết không buông tha, hắn lấy dây gầu múc nước buộc chặt hai chân nạn nhân rồi xô xuống giếng. Để chắc chắn rằng bé trai đã chết, Tú tiếp tục dùng dao, gạch đá cùng nhiều đồ đạc khác của gia đình anh Hoàn ném xuống giếng cho tới khi cháu Đạt chìm hẳn. Sau khi gây án, Tú về nấu rượu cho mẹ rồi đi chơi tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

Tại phiên xử sơ thẩm, ngoài hình phạt tù, HĐXX cũng buộc gia đình bị cáo phải bồi thường hơn 90 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Chân Nhân