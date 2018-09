Nam sinh lớp 7 bỗng dưng liệt do khối u lớn mọc trong ngực

Khối u to bằng quả dừa bỗng dưng xuất hiện trong lồng ngực khiến bé trai 12 tuổi bỗng yếu liệt cả hai chân.

Phụ huynh khóc mếu máo đưa cậu bé ở Phú Yên đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) khám trong tình trạng cả hai chân của bé bị yếu liệt. "Thằng bé đang khỏe mạnh thì sáng hôm đó, sau một đêm ngủ dậy, nó bỗng dưng không tự đứng lên được", người mẹ nói.

Cậu bé 12 tuổi đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Các bác sĩ cho biết sau khi nhập viện chân bệnh nhi bị yếu rất nhanh, chỉ vài ngày sau, cả hai chân đã không thể cử động, chỉ nhúc nhích được ngón. Chẩn đoán hình ảnh cho thấy xương cột sống bị vẹo, lồng ngực có khối u trung thất khổng lồ từ đỉnh phổi đến đáy phổi bên phải, ép phổi và là nguyên nhân khiến cột sống vẹo. Bướu to còn chèn tuỷ ngực, xẹp tuỷ dẫn đến liệt.



Theo bác sĩ Đinh Việt Hưng, khoa Ngoại tổng hợp cho biết đây là trường hợp diễn tiến liệt rất nhanh, nếu chậm điều trị sẽ liệt không hồi phục. Trước tình huống khẩn, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định mổ cắt bướu để khắc phục tình trạng chèn ép tuỷ. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5 giờ đồng hồ để cắt trọn bướu nặng 1,5 kg, to như quả dừa.



“Khó khăn lớn nhất là bướu xâm lấn các mạch máu lớn dễ gây mất máu khiến bệnh nhân tử vong trên bàn mổ. Tuy nhiên nhờ những tính toán kỹ lưỡng ban đầu và sự phối hợp của các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM, ca mổ đã thành công”, Thạc sĩ bác sĩ Đào Trung Hiếu, phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho biết.



Cũng theo bác sĩ Hiếu, đây là trường hợp bướu hạch thần kinh xâm lấn nhanh vào tuỷ sống, mạch máu, tim phổi to nhất mà bệnh viện từng tiếp nhận điều trị. Đến sáng 26/12, 5 ngày sau ca phẫu thuật, sức khoẻ của cậu bé đã dần hồi phục, hai chân đã hết tê và có thể cử động.