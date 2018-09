Nam sinh giết cô giáo tiểu học rồi đốt nhà phi tang

Xuống tay sát hại cô giáo ở cùng xóm, Đức đặt xác nạn nhân lên giường rồi châm lửa đốt nhằm phi tang.

Ngày 16/3, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi can Ngô Minh Đức (17 tuổi, trú xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc) để điều tra hành vi giết người, đốt xác.

Ngôi nhà (màu vàng) nơi vụ thảm án xảy ra. Ảnh: Lam Sơn.

Chiều hai ngày trước, người dân thôn Minh Thạch, xã Nguyệt Ấn bất ngờ phát hiện trong căn nhà của bà Nguyễn Thị Hạnh (46 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Sông Âm, xã Nguyệt Ấn) khói lửa bốc lên nghi ngút. Sau khi dập tắt đám cháy, người dân bàng hoàng trông thấy nữ giáo viên nằm chết trên giường, thi thể cháy xém.

Vụ thảm án ghê rợn khiến nhiều người dân vùng quê miền núi nghèo không khỏi bàng hoàng, xót xa. Người thân cho hay, sau khi cơ quan điều tra hoàn tất khám nghiệm tử thi, gia đình đã đưa thi thể nữ giáo viên xấu số về quê chồng ở xã lân cận mai táng. Căn nhà nơi vụ thảm án xảy ra cửa đóng im ỉm, không một bóng người. Vài que hương thắp vội cắm xung quanh các chậu cây cảnh trước sân.

Ông Nguyễn Văn Lộc, hàng xóm cũng là nhân chứng có mặt tại hiện trường kể, khoảng 13h trưa 14/3, sau bữa cơm trưa, ông đang nghỉ trong nhà thì nghe tiếng tri hô có cháy. “Mọi người túa ra đường thì thấy khói đen bốc lên nghi ngút trong căn nhà của chị Hạnh. Gọi cửa nhưng không ai trả lời nên dân làng hô hào dùng búa phá cửa rồi múc nước hối hả dập lửa”, ông Lộc nói.

Theo nhân chứng, lúc vụ cháy xảy ra vụ cháy, cửa nhà nạn nhân đều đóng kín và chốt chặt từ phía trong. “Khói mù mịt xộc ra khắp ngõ ngách bên trong căn nhà ống nên chúng tôi tạt nước vào nhà từ mọi hướng có thể. Một số khác thì hô hoán tìm cách tháo bình ga trong gian bếp rồi chuyển nhanh ra khu vườn sau đề phòng phát nổ”, ông Lộc kể và cho hay, khoảng 15 phút sau đám cháy cơ bản được khống chế.

Dập tắt đám cháy, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể bà Hạnh nằm bất động trên giường, cháy xém. “Nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa trên chiếc giường đặt ở phòng ngủ dưới tầng một. Toàn thân bà Hạnh ám đầy muội khói”, một nhân chứng khác thuật lại.

Sau nhiều giờ khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ án giết người cướp của nên đã khẩn trương khoanh vùng, truy lùng nghi can. Tối cùng ngày, cảnh sát bắt giữ Ngô Minh Đức khi tên này đang lẩn trốn gần hiện trường. Tên Đức vừa là hàng xóm, cũng là bạn học với con trai nạn nhân. Tại trụ sở công an, bước đầu nghi can thừa nhận hành vi giết người, đốt xác.

Đại tá Lê Trung Hiếu, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hung thủ khai do nợ nần khoản tiền lớn, biết cô Hạnh ở nhà một mình nên lẻn vào nhà với ý định trộm cắp tài sản. Khi bị chủ nhà phát hiện, hắn dùng dao đâm chết nạn nhân sau đó đặt xác lên giường đốt phi tang nhằm tạo hiện trường giả. "Thủ đoạn của hung thủ là rất xảo quyệt và có tính toán từ trước", đại tá Hiếu nói và cho hay, một số tài sản trong nhà nạn nhân đã bị đánh cắp.

Chiếc két sắt bị đục phá đặt trước sân nhà nạn nhân. Ảnh: Lam Sơn.

Theo chính quyền xã Nguyệt Ấn, cô giáo Hạnh là người sống hiền lành và chưa từng có điều tiếng gì với bà con lối xóm. Sau khi chồng mất cách đây hai năm, cô Hạnh ở vậy nuôi hai con trai. Tuy nhiên, thời điểm gặp nạn, bà Hạnh ở nhà một mình do các con đều đi học xa.

“Cô Hạnh không có bất kỳ mâu thuẫn nào với xóm giềng cũng như đồng nghiệp. Ngoài giờ lên lớp, cô Hạnh không kinh doanh hay buôn bán gì”, Chủ tịch xã Nguyệt Ấn Lương Chí Kiên cho hay.

Công an địa phương cho biết, Ngô Minh Đức sinh ra trong gia đình có hai chị em, Đức là con thứ hai. Bố mẹ Đức đều làm giáo viên ở xã Nguyệt Ấn. Thời điểm gây án, nghi can này đang theo học tại lớp 11 tại Trường THPT Lê Lai (huyện Ngọc Lặc). Dù chưa có tiền án, tiền sự nhưng Đức là học sinh cá biệt ở trường.

Lam Sơn