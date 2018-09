Nam sinh đạp ngã bà bầu đi xe SH để cướp của

Gặp bà bầu đi xe SH một mình giữa trưa, nam sinh ĐH Vinh liền bám theo đạp ngã xuống bờ ruộng, cướp iPhone 6 và 13 triệu đồng.

Sáng ngày 11/5, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự Võ Văn Hùng (1994, ở xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An) và hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hùng về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 12h trưa ngày 9/5, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) nhận tin báo của chị Hồ Thị Như (1994, ở xã Hưng Tân, Hưng Nguyên) về việc bị một thanh niên đạp xe ngã xuống ruộng cướp tài sản là một chiếc iPhone 6 và 13 triệu tiền mặt.

Theo như trình báo của nạn nhân, khoảng 11h30 cùng ngày, chị điều khiển xe máy đi từ trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An về nhà, khi đến khu vực cánh đồng thuộc xóm 20 xã Hưng Thắng (Hưng Nguyên) thì bất ngờ bị một nam thanh niên phóng xe máy vượt lên rồi đẩy ngã xuống cống nước ven đường. Chị Như đang bò lên đường thì tên này gằn giọng bắt quỳ xuống, đồng thời xông tới lục soát chiếc túi và lấy đi tài sản cùng giấy tờ tùy thân rồi lên xe máy tẩu thoát.

Võ Văn Hùng tại Cơ quan điều tra.

Đội Cảnh sát hình sự đến hiện trường ghi nhận và điều tra nắm bắt thông tin rà soát những người nghi vấn và lấy lời khai từ phía bị hại. Với đặc điểm nhận dạng như: nam thanh niên cao khoảng 1m65 trở lên, mặc quần bò đen, lưng đeo chiếc ba lô cũng màu đen, đội mũ bảo hiểm màu đỏ, điều khiển xe máy Dream màu mận.

Nhận định hắn chưa thể ra khỏi địa bàn nên khoảng 13h chiều cùng ngày tổ công tác nhận được thông tin về một người có những đặc điểm giống như lời khai nạn nhân đang điều khiển xe trên quốc lộ 8B hướng từ TP Vinh - cầu Yên Xuân. Tổ trinh sát bí mật bố trí chị Như đứng tại một điểm mà tên này đi qua để nhận diện hung thủ. Chị Như nhanh chóng xác định đó chính là kẻ đã gây ra vụ cướp tài sản của mình. Hắn bị các chiến sĩ cảnh sát khống chế bắt giữ khi đang điều khiển xe máy đi qua cánh đồng, thu giữ tang vật là chiếc điện thoại di động iPhone 6 cùng số tiền gần 13 triệu đồng của chị Như.

Tại Cơ quan điều tra, tên này khai nhận tên là Võ Văn Hùng hiện là sinh viên năm cuối trường ĐH Vinh, với những chứng cứ không thể chối cãi Hùng cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai, trưa cùng ngày Hùng lấy xe máy đi từ Đại học Vinh lên nhà bạn chơi, khi đi trên quốc lộ 8B đoạn cánh đồng thuộc xóm 20 xã Hưng Thắng thì phát hiện chị Hồ Thị Như điều khiển chiếc xe SH chạy phía trước.

Thời điểm trưa vắng người qua lại, quan sát thấy người phụ nữ đi một mình với xe máy “xịn”, bản thân đang nợ nần nhiều nên nghĩ đến việc cướp tài sản. Hùng phóng xe vượt lên, dùng chân đạp vào chiếc xe chị Như điều khiển khiến chị này ngã xuống mương nước bên đường. Nạn nhân bò lên thì bị Hùng gằn giọng đe dọa, bắt quỳ xuống rồi lục túi cướp lấy tài sản. Nạn nhân đang mang bầu, lại đi một mình nên lo lắng sự an nguy cả mẹ cả con nên đã làm theo lệnh của Hùng.

