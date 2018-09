Nam sinh cướp hơn 2.000 vé số của cụ già

Khỏe mạnh, trai tráng nhưng Vạn lại nhắm đến bà cụ bán vé số đã già, lợi dụng sơ hở, giật hơn 2.000 vé số hòng kiếm tiền trả nợ.

Chiều 20/12, Công an phường An Hải Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và Lê Đình Vạn (sinh viên, ngụ TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 11h30 trưa cùng ngày, Vạn chạy xe máy ngang qua khu vực ngã ba giao nhau giữa đường Võ Văn Kiệt - Phạm Quang Ảnh (phường An Hải Đông) thì gặp bà Ngô Thị Kim Lan (65 tuổi, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) đang bán vé số.

Nghi can Vạn tại cơ quan công an.

Thấy bà Lan già yếu nên Vạn chạy xe đến vờ hỏi mua vé số. Trong lúc đang đưa vé số ra xem, Vạn bất ngờ giật 2.050 tờ vé số (trị giá ước tính hơn 20 triệu đồng) của bà Lan rồi bỏ chạy. Bà Lan túm tay giật lại rồi tri hô người đi đường vây bắt. Vạn điều khiển xe máy chạy hơn 100 m thì mất tay lái, ngã xuống đường.

Lúc này, Công an phường An Hải Đông và người dân xung quanh đã ập tới bắt giữ Vạn. Tại cơ quan công an, Vạn khai nhận do bị thua số đề và cá độ bóng đá, hiện còn nợ hơn 10 triệu đồng nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản để trả nợ. Vạn đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

