Mưu đồ sát hại vợ và tình địch của gã chồng cuồng ghen

Lời đồn thổi vợ ngoại tình đến tai, Thịnh bỏ việc ở Trung Quốc về đánh đập, theo vợ vào Bình Dương, sát hại trong nhà nghỉ.

Người mẹ già ngã quỵ, em gái và người thân khóc ròng khi thi thể chị Hương (30 tuổi) được bàn giao cho gia đình ngày 21/8. Người phụ nữ xấu số này bị gã chồng Trần Đình Thịnh (28 tuổi, trú huyện Cam Lộ, Quảng Trị) sát hại dã man tại khách sạn ở thị xã Dĩ An (Bình Dương).

Nghẹn giọng, chị Thảo (em nạn nhân) cho biết, chị Hương và Thịnh có hai con trai. Đứa lớn học lớp 3 còn cậu em chỉ gần 3 tuổi. Hơn năm trước, do gia cảnh khó khăn nên Thịnh thôi công việc phụ hồ, qua Trung Quốc làm công nhân, còn chị Hương ở nhà chăm sóc con.

Gia đình đau đớn trước cái chết của chị Hương.

Thời gian Thịnh vắng nhà, anh Trần Văn Nam (39 tuổi) ngụ cùng xóm thấy các con chị Hương dễ thương nên hay ghé nhà trò chuyện. Nhiều người thấy vậy đồn hai người có quan hệ tình cảm. Liên lạc qua người thân ở nhà, Thịnh biết được tin này nên nổi cơn ghen. Cách đây 3 tuần, anh ta bất ngờ từ Trung Quốc trở về để dò hỏi chuyện vợ ngoại tình.

Theo Thảo, chị Hương đã cố giải thích nhưng Thịnh bỏ ngoài tai. "Ngày đầu về, anh rể đánh chị tôi một trận thập tử nhất sinh. Chị ấy có mái tóc dài óng ả nhưng anh ta dùng dao cắt ngắn, lởm chởm để không còn ai nhìn ngó. Vừa buồn vừa xấu hổ, chị về nhà mẹ ở Thanh Hóa", Thảo kể.

Đầu tháng 8, chị Hương cùng mẹ vào Bình Dương thăm gia đình em gái. Vài ngày sau, Thịnh gọi điện, nhắn tin năn nỉ, xin lỗi mong vợ quay về, cho rằng đã hiểu nhầm, hứa sẽ không bao giờ nhục mạ, đánh đập nữa. Thịnh còn hứa sẽ chuyển hết gia đình vào Nam xây dựng cuộc sống mới. Tin chồng, chị Hương về Quảng Trị rồi cùng Thịnh quay lại Bình Dương. "Thấy anh chị ấy vui vẻ trở lại, gia đình ai cũng mừng", chị Thảo nói.

Sáng 18/8, Thịnh nói với mẹ vợ là đưa chị Hương đi dạo. Đến trưa, chị Thảo gọi điện nhiều lần cho họ đều không được. "Linh tính có chuyện chẳng lành nên cả nhà tỏa ra nhiều nơi tìm nhưng không có kết quả. Bất ngờ sáng hôm sau, gia đình nhận tin nhắn của Thịnh, cho biết hai vợ chồng đi chơi mấy hôm mới về và nhờ mẹ tôi chăm sóc hai con", chị Thảo kể.

Tối cùng ngày chị Thảo tiếp tục gọi điện nhưng không được, nhắn tin hỏi Thịnh "sao không đưa chị về" thì được trả lời "đang đưa vợ đi TP HCM". Sáng 20/8, Thịnh tiếp tục nhắn tin bảo gia đình đi ra khách sạn đón chị Hương. "Ảnh nói chị tôi nằm lì không chịu về. Chúng tôi hỏi ở đâu, ảnh bảo ở giao lộ gần nhà, lúc sau lại nói là trong một khách sạn nhưng không cho biết địa chỉ", chị Thảo nhớ lại.

Nghe giọng anh rể nói ấp úng, người em gái nghi chị mình đang gặp nguy hiểm nên đến trình báo công an để nhờ tìm kiếm. "Đến chiều chúng tôi nhận tin chị gái bị giết trong nhà nghỉ, ai cũng ngã quỵ", Thảo ôm mặt khóc nức nở.

"Tôi không ngờ con rể lại ra tay tàn độc với vợ nó như vậy. Giờ tội nghiệp hai đứa cháu ngoại từ nay sẽ không còn cha mẹ", người mẹ già khóc ngất.

Nghi can sát hại vợ rồi giết cả tình địch.

Theo nhân viên nhà nghỉ, hai vợ chồng vào thuê phòng chiều 19/8. Họ nghe tiếng gây gổ, cãi vã giữa hai người nhưng nghĩ là chuyện riêng tư nên không ai để ý. Qua thu thập hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, Thịnh rời khỏi nhà nghỉ lúc hơn 11h sáng 20/8. Đến chiều cùng ngày, khi nhân viên nhà nghỉ lên kiểm tra thì phát hiện chị Hương bị sát hại.

Tại cơ quan công an, Thịnh khai sau khi giết vợ, anh ta đi máy bay từ Tân Sơn Nhất ra TP Huế rồi đi tiếp xe khách về quê Quảng Trị. Sau khi lấy xe máy gửi ở bến xe TP Đông Hà, nghi can đi lang thang vì lo sợ công an bắt nếu về nhà. Đến 20h cùng ngày, Thịnh về nhà lấy con dao bầu cất giấu lâu nay rồi chạy xe đến nhà anh Nam chém nạn nhân chết tại chỗ.

Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an Quảng Trị tiếp tục điều tra vụ án.

VnExpress

* Tên hai nạn nhân đã thay đổi