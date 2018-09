Muôn vàn lý do chị em đi vá màng trinh

Bị bạn trai cướp đời con gái rồi bỏ, Thảo đi vá màng trinh với lý do 'để rút kinh nghiệm cho lần yêu sau vì đã vá rồi thì sẽ không dại phá để vá nữa'.

Sau khi chia tay mối tình đầu 4 năm mà mình trót trao thân, cô chán nản, không tự tin để bắt đầu mối quan hệ nào dù được không ít người theo đuổi. Mãi gần đây, cô nảy sinh tình cảm với một chàng trai gốc Hà thành. Không đủ dũng cảm thú nhận tất cả, lo ngại chàng trai biết chuyện cũ nên cô gái quyết định nhờ đến dao kéo can thiệp để vá lại màng trinh.

“Trước giờ hầu như em chưa nói dối ai điều gì nhưng chuyện trinh tiết này em không thể nói thật, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình và sợ sau này lại bị chồng dày vò cả đời. Có những chuyện nếu nói dối thì sẽ đỡ hại hơn”, cô gái phân bua cùng bác sĩ.

Sau khi bị bạn trai ngọt ngào cướp mất đời con gái rồi quất ngựa truy phong, Lệ Thảo, nhân viên văn phòng tại quận 4, TP HCM định đi vá màng trinh. Lý do Thảo đưa ra là để “bản thân biết rút kinh nghiệm mà giữ gìn cho những lần yêu sau vì đã vá rồi thì sẽ không dại mà phá để vá nữa". Tuy giờ đã tự tin hơn nhưng Thảo cũng hồi hộp lo sợ sau này sẽ khó qua mặt được chồng và sợ chồng biết mình lừa dối sẽ làm to chuyện, ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời.

Thú thật chuyện mình "thất tiết" với bạn trai trước khi tiến hành đám cưới, được hôn phu thông cảm nhưng Hà My (Bình Thạnh, TP HCM) vẫn phải tìm đến bác sĩ. Cô cho biết gia đình chồng tương lai khá phong kiến, đám cưới trước của anh chồng và chị dâu được mẹ chồng đích thân trải ra trắng ở giường tân hôn và khéo léo dò hỏi kiểm tra. Sợ mình vừa về làm dâu đã mang tiếng gái hư, bị mẹ chồng ác cảm, gây khó xử cho cả chồng và mình nên My đi tân trang lại cho "đẹp mặt đôi bên".

Phẫu thuật tái tạo phục hồi màng trinh là một tiểu phẫu thuật khá đơn giản. Ảnh: nytimes

Bác sĩ Cao Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP HCM, Trưởng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ BV An Sinh cho biết, màng trinh là một màng mỏng có vai trò như một vách ngăn ở cửa âm đạo người phụ nữ. Bình thường màng này có bề mặt láng mịn, màu hồng và có lỗ thủng để thoát dịch cho những kỳ kinh nguyệt. Trong y học, chức năng của màng trinh còn mơ hồ, nó có thể là để che chở bảo vệ sự ô nhiễm từ bên ngoài, có thể là để đệm đỡ khi bị chấn thương hoặc đơn giản chỉ là dấu tích của thời kỳ phôi thai mà không có vai trò gì. Tuy nhiên từ nghìn đời nay các tôn giáo, các nền văn minh đã hiểu và nhìn nhận nó có vai trò như một “chiếc then tạo hóa”. Chiếc then đó vừa có vai trò gìn giữ và tôn vinh người phụ nữ thủy chung vừa là xiềng xích trói buộc họ trong những lề thói đạo đức xã hội có đôi khi là phản khoa học và vi phạm nhân quyền.

"Do cấu trúc mỏng manh, màng trinh sẽ dễ dàng bị rách trong lần đầu giao hợp mà biểu hiện của sự rách này là một chút máu và một chút đau trong cuộc giao hợp. Những dấu hiệu đó chứng tỏ trước đó người con gái chưa một lần quan hệ cùng ai", bác sĩ Bích phân tích.

Dù có tư tưởng phóng khoáng đến đâu thì con người ở mọi nơi, nhất là người Á Đông trong miền ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa cũng luôn coi sự trinh tiết là đòi hỏi đầu tiên và cao nhất đối với người phụ nữ bằng sự xuất hiện những giọt máu đỏ trên giường nệm trắng trong đêm “động phòng hoa chúc”. Không chỉ phương Đông mà ở phương Tây viêc tái tạo màng trinh để chứng tỏ sự phục hồi trinh tiết cũng khá đắt hàng. Theo bác sĩ người Mỹ Robert Rho ở New York, một chuyên gia đã 20 năm chuyên làm phẫu thuật thẩm mỹ cơ quan sinh dục nữ thì khách hàng phục hồi màng trinh không chỉ là phụ nữ Mỹ mà còn đến từ nhiều nước châu Âu với chi phí không hề nhỏ, khoảng 5.500 - 6.500 USD. Mục đích chung cuối cùng của cuộc tái tạo này là có được một màng để bị xé rách và chảy máu làm bằng chứng cho một cuộc tình. Cũng chính từ “giọt máu đào trinh nữ “ ấy mà nhiều bi hài kịch đã xảy ra.

Tại Việt Nam, theo bác sĩ Bích, phẫu thuật tái tạo phục hồi màng trinh là một tiểu phẫu đơn giản được thực hiện bởi các bác sĩ phụ sản hay bác sĩ tạo hình thẩm mỹ bằng phương pháp cổ điển hoặc sử dụng laser trong thời gian khoảng 30 phút với gây tê tại chỗ, rồi ngay sau đó có thể trở về sinh hoạt bình thường. Vết thương sẽ lành sau 4-6 tuần nhưng nên kiêng sinh hoạt tình dục trong ít nhất 1-3 tháng tiếp theo. Phẫu thuật này khá an toàn. Một số biến chứng có thể có nhưng rất hiếm khi xảy ra là nhiễm trùng, chảy máu.... Phẫu thuật càng làm sớm sau khi màng trinh bị tổn thương thì càng dễ đạt kết quả tốt.

Tuy nhiên kết quả phẫu thuật phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của bác sĩ. Với bác sĩ có tay nghề càng cao thì càng dễ đạt độ thẩm mỹ tốt, màng trinh được phục hồi gần với tự nhiên, bề mặt phẳng phiu và vết sẹo mềm mại khó thấy. Do đó nếu có nhu cầu chị em nên đến các cơ sở phẫu thuật có uy tín.

Tuy nhiên, bác sĩ Bích cũng nhấn mạnh "không phải ai cũng biết rằng có một số ít phụ nữ (khoảng 0,5 %) bẩm sinh không có màng trinh và một số ít phụ nữ khác (khoảng 1%) có màng trinh dai và đàn hồi đến mức không thể bị rách khi giao hợp". Bác sĩ người Pháp Stephane Saint Leger ở Bệnh viện Robert Ballanger Paris cũng lưu ý rằng có 30-40% màng trinh cả nguyên bản lẫn tái tạo không bị chảy máu khi giao hợp lần đầu. Có một số phụ nữ sinh ra có màng trinh bình thường nhưng đã bị rách không phải do giao hợp mà do chấn thương trong thể thao, tai nạn.

Ở những người màng trinh không còn để rách hoặc có nhưng không thể rách thêm một lần nữa đành chịu tiếng oan nếu bạn đời không độ lượng khoan dung. Đó là chưa kể những trường hợp bị tổn thương, rách màng trinh do bị cưỡng hiếp, bị lạm dụng tình dục ngoài ý muốn. Một số nước như nước Pháp, chính phủ còn trả tiền cho những người phải tái tạo màng trinh bị tổn thương do bị cưỡng hiếp hoặc do tai nạn. Với những trường hợp lừa đảo kiểu “bán trinh” vi phạm pháp luật cần phải được ngăn chặn và trừng phạt. Còn đôi khi nhiều phụ nữ phải tạo ra “tình trạng trinh nguyên” với mong muốn chân thành có được một cuộc hôn nhân yên ả thì thật là đáng thương hơn đáng trách.

Lê Phương