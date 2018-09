Mười ngày truy tìm bé trai bị bắt cóc tại chùa

Không tin con mình đã được cho đi nơi khác, Thúy cùng thanh niên sống như vợ chồng quay lại chùa với ý định bắt cóc con trai nhưng lại bế nhầm bé khác.

Chiều 3/5, Công an TP Cần Thơ tạm giữ hình sự Hồ Thanh Dương (17 tuổi) và cô gái 16 tuổi Nguyễn Thị Cẩm Thúy ở xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) về hành vi Chiếm đoạt trẻ em. Cả hai sống như vợ chồng, thuê nhà trọ tạm trú tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Thượng tá Trương Văn Nam, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Cần Thơ, cho biết 2 nghi can khai nhận cùng bàn kế hoạch vào chùa Bửu Trì ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều để bắt lại con đã bỏ rơi. Tuy nhiên, do đứa bé không còn ở chùa nên Thúy được cho là bế nhầm bé Hoàng Duy (4 tháng tuổi).

Thúy thành khẩn khai báo chuyện vào chùa với ý định bắt lại con đã cho nhưng bồng nhầm bé khác.

Là con gái lớn trong gia đình nghèo có 4 chị em, học hết lớp 5 Thúy nghỉ học rồi lên Cần Thơ giúp việc nhà cho người bà con. Hơn một năm nay, cô ra ngoài thuê nhà trọ ở với Dương và ít liên lạc với gia đình.

Ngày 1/4, Thúy vào Trạm Y tế phường An Lạc sinh con trai nặng 2,8 kg. Cùng ngày, sản phụ bàn với "chồng" bế bé sơ sinh vào chùa Bửu Trì để cho với lý do không đủ khả năng nuôi con. Ba ngày sau hai người đến chùa xin lại con thì nơi đây cho biết bé đã được cho đi nơi khác.

Không tin lời các ni sư, ngày 21/4, Thúy đến nơi các bé ngủ và hỏi tìm trụ trì chùa Bửu Trì. Khi nghe trả lời trụ trì đi vắng, sản phụ đến võng nựng bé nhỏ nhất rồi bất ngờ bế nạn nhân chạy ra đường, nhảy lên xe Dương chờ sẵn chạy mất. Về đến nhà trọ phát hiện đứa bé không phải con mình nhưng không biết phải tính sao nên "vợ chồng" này tiếp tục nuôi bé Duy.

Theo Công an TP Cần Thơ, khi nhận được tin báo của chùa Bửu Trì về trường hợp bé trai bị bắt cóc, nhiều trinh sát tỏa ra khắp các nẻo đường, lần theo tất cả manh mối. Trong đó thông tin vợ chồng trẻ cho con vào chùa rồi xin lại được cán bộ điều tra đặc biệt quan tâm nhưng rất khó tìm được nơi ở vì Thúy trọ nhưng không đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương.

"Khi khoanh vùng được, chúng tôi nhờ nhiều người thân của Thúy tác động để cô mang bé trả lại chùa. Ngày 2/5, nghi can đồng ý và cơ quan điều tra làm thủ tục cho 2 người đầu thú vì vụ án đã được khởi tố", một cán bộ điều tra cho biết.

Theo chùa Bửu Trì, bé Duy khi được trả lại sức khỏe bình thường, có tăng cân vì những ngày qua được Thúy chăm sóc tốt.

