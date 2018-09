Một phụ nữ vào ủy ban phường tự thiêu

Phát hiện mùi khét, một số cán bộ phường đẩy cửa vào nhà vệ sinh nữ, thấy bà Lương dùng xăng đốt và đập đầu vào bồn vệ sinh.

UBND phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) vừa có văn bản trả lời liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Hồng Lương (62 tuổi, trú tại số 9, ngách 55/37 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội) tử vong sau khi đến trụ sở UBND phường Điện Biên làm việc.

Theo báo cáo, hơn 9h ngày 1/4, bà Lương đi xe đạp một mình đến trụ sở phường. Khi đến nơi, bà Lương gặp anh Phạm Thanh Bình (bảo vệ) để xin vào gặp ông Trần Mạnh Quân - Chủ tịch UBND phường. Lúc này, ông Quân không có mặt ở trụ sở.

Báo cáo tóm tắt vụ việc của UBND phường Điện Biên.

Bà Lương xin vào đi vệ sinh và đeo một túi xách vào nhà vệ sinh của UBND phường. Khoảng 5 phút sau, phát hiện có mùi khét, anh Bình cùng một số cán bộ UBND phường đẩy cửa vào nhà vệ sinh nữ, phát hiện bà Lương đã dùng xăng đổ xuống nền nhà đốt và đập đầu vào bồn vệ sinh, gây tự thương.

Mọi người đã dùng chăn dập lửa và gọi xe đưa bà Lương đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Do vết bỏng quá nặng, bà Lương đã tử vong lúc 4h15’ ngày 2/4. Nguyên nhân chết được bệnh viện Xanh Pôn xác nhận: bỏng đường hô hấp trong không hồi phục. UBND phường Điện Biên đã trình báo công an, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Cũng theo báo cáo, khoảng cuối năm 2014, bà Lương nhiều lần mang đơn đến phường Điện Biên khiếu kiện liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, theo hồ sơ địa chính lưu tại phường, phần đất bà Lương kiến nghị thuộc diện tích đã được UBND quận Ba Đình cấp sổ đỏ cho gia đình ông Đỗ Sỹ Nền (68 tuổi, thương binh hạng 1/4, cùng ở khu thương binh 139 Nguyễn Thái Học) từ năm 2007.

Ngày 18/11/2014, UBND phường Điện Biên mời bà Lương và chồng đến phường để giao văn bản trả lời. Sau khi nghe đọc văn bản, hai vợ chồng bà Lương không nhận văn bản. UBND phường đã lập biên bản về việc không nhận văn bản trả lời, có ký nhận của vợ chồng bà Lương.

Từ đó đến khi xảy ra vụ việc thì bà Lương không gửi đơn nữa, nhưng vẫn liên tục đến phường "gây rối, chửi bới, lăng mạ, vu cáo đồng chí cán bộ địa chính phường", trích báo cáo của của UBND phường Điện Biên.

Trụ sở UBND phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội), nơi bà Lương bị bỏng và tử vong sau đó. Ảnh: Báo Giao Thông

Theo chị Nguyễn Thị Thanh Hiền (24 tuổi, con gái bà Lương), kết quả khám nghiệm pháp y sơ bộ gia đình được nghe đọc tại Bệnh viện 354 cho thấy bà Lương bị gãy 5 xương sườn, tay chân bầm tím, bỏng tay chân và nửa người trên, đỉnh đầu bị rạn, phù nề mặt. Giấy chứng tử của bà Lương ghi nguyên nhân chết là “sốc bỏng không hồi phục”.

Một cán bộ khám nghiệm pháp y Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an cho biết, phải trực tiếp khám nghiệm, xem nạn nhân chính xác bị gãy xương sườn hay vỡ xương sườn. Gãy xương sườn thường do tác động của ngoại lực (bị đánh hoặc ngã gây nên), còn vỡ xương sườn thường do bị cháy ở nhiệt độ rất cao, cháy trơ xương.

Cũng theo vị cán bộ này, phải xem xét toàn bộ thương tích trên cơ thể nạn nhân mới có thể kết luận chính xác nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong. Như ở trường hợp của bà Lương, xương sườn gãy có thể bị đánh hoặc do ngã đập vào bồn vệ sinh.

Theo Tiền Phong