Một phụ nữ rơi xuống hầm gửi xe tử vong

Bà Dung được cho là bước hụt chân từ độ cao hơn 3 m xuống tầng hầm bãi gửi xe một tòa nhà tại thành phố Vinh và tử vong trên đường cấp cứu.

Trưa 10/4, bà Dung (50 tuổi, trú thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cùng người thân đi bộ tới một quán ăn ở sảnh tòa nhà Vicentra (phường Quang Trung, thành phố Vinh). Khi con dâu đang nói chuyện với chủ quán thì bà Dung bước lên thành lan can rồi bất ngờ trượt chân rơi xuống tầng hầm của tòa nhà.

"Tôi vừa chạy xe xuống hầm thì nghe một tiếng rầm ở phía sau. Mở cửa ra thì thấy nạn nhân nằm nghiêng, máu tai chảy, bất tỉnh. Tôi vội bấm số 115 gọi xe cấp cứu", nhân chứng vào gửi xe ở tầng hầm kể.

Hầm gửi xe nơi bà Dung rơi xuống tử vong.

Do thương tích quá nặng, bà Dung tử vong ngay sau đó và được người thân chuyển về quê chiều cùng ngày. Công an địa phương đã có mặt tại hiện trường và bước đầu xác định nguyên nhân do bà Dung bất cẩn dẫn tới tai nạn.

Tại hiện trường, điểm nạn nhân trượt chân cách sàn tầng hầm hơn 3 m, đây là lan can ngăn mép tầng hầm với vỉa hè.

VnExpress