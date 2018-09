Một phụ nữ bị máy xúc chèn qua khi ngăn cản thi công

Xô xát với đơn vị san lấp mặt bằng khu công nghiệp Lương Điền (Hải Dương), một phụ nữ bị gãy tay, nứt sọ. Người dân tố lái xe máy xúc cố ý chèn nạn nhân.

Cuối chiều 10/7, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức họp khẩn để làm rõ việc một phụ nữ ở xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng bị máy xúc bánh xích chèn lên người, làm chấn thương bả vai, rạn hộp sọ xảy ra sáng cùng ngày.

Sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trong bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án khu công nghiệp Lương Điền. Không đồng tình với mức tiền đền bù, gần một tháng qua, nhiều hộ dân đã cắm cờ phản đối.

Sáng 10/7, khi chủ đầu tư dự án là VSIP (Singapore) đưa máy móc vào thi công thì bị người dân ngăn cản, dẫn đến xô xát. Hậu quả khiến bà Lê Thị Trâm (55 tuổi, thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Giàng) gãy tay phải, nứt hộp sọ và chấn thương sọ não, được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

Có mặt tại hiện trường, bà Nguyễn Thị Đông (56 tuổi, thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Giàng) kể lại, sáng nay cũng như nhiều ngày trước, hàng chục người dân kéo nhau ra cắm cờ và túc trực tại khu đất trống khu công nghiệp Lương Điền để khản đối doanh nghiệp san lấp mặt bằng, đổ cát xuống ruộng của những hộ chưa đạt thỏa thuận nhận tiền bồi thường, giao đất.

"Một đối tượng trong nhóm thanh niên lạ mặt điều khiển máy xúc tiến lại, gạt đổ cờ phướn cắm ngay lối vào. Bà con chạy ra ngăn thì người này dừng xe, nhảy xuống. Bất ngờ, một người khác trong nhóm nhảy lên lái chiếc xe và lớn tiếng tuyên bố sẽ di chết hết xem có ngăn được không rồi tiến thẳng về phía bà Trâm đang nhặt cờ và chèn lên phần đầu nạn nhân", bà Đông nói.

"Chúng tôi lao đến chặn đầu xe máy xúc, yêu cầu lùi xe lại nhưng thanh niên này phớt lờ. Cả trăm người dân và những người đi đường rất giận dữ nên lái xe sau đó đánh xe lùi lại rồi bỏ chạy ra quốc lộ 5. Mọi người kéo đến ngày một đông, nghĩ nạn nhân đã chết, hàng chục thanh niên lạ mặt lên xe máy, ôtô chạy mất", bà Đông kể thêm.

Ít giờ sau vụ ẩu đả, trên mạng xã hội xuất video được cho là hình ảnh bà Trâm bị bánh xích của chiếc máy xúc nặng gần chục tấn cán qua người.

Bà Trâm được cấp cứu tại bệnh viện Hải Dương: Ảnh: Giang Chinh.

Tại cuộc họp báo, Công an huyện Cẩm Giàng bác bỏ thông tin thương tích của bà Trâm do máy xúc gây ra và cho biết vụ xô xát khiến hai người bị thương, ngoài bà Trâm, một lái máy xúc là Nguyễn Văn Sinh (42 tuổi) cũng phải điều trị tại Viện Quân y.

"Không có chuyện máy xúc chèn qua người", Phó trưởng công an huyện Cẩm Giàng Nguyễn Trọng Hiển nói. Khi được hỏi về video ghi cảnh máy xúc chèn lên một phụ nữ, ông Hiển giải thích thêm: "Thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội về việc bà Trâm bị máy xúc chèn qua người chưa thể khẳng định có xác thực hay không".

Đại diện Công an Cẩm Giàng thông tin hiện trường lúc đó có một xe ủi và một ôtô nằm trong cổng ra vào doanh nghiệp. 16h chiều qua (9/7), đơn vị thi công đưa ôtô và máy xúc vào đã bị người dân ngăn cản. Công an túc trực tại chỗ can thiệp kịp thời nên không xảy ra sự việc đáng tiếc nào.

Về trình báo của một số hộ rằng tối hôm trước có nhóm người lạ về tận nhà đe đoạ hành hung, cơ quan công an "chưa phát hiện doanh nghiệp thuê xã hội đen trước và trong khi xảy ra sự việc". Chủ đầu tư Singapore cũng phủ nhận việc họ cố tình gây thương tích cho bà Trâm.

Nghe các ý kiến, ông Nguyễn Mạnh Hiển (Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương) cho rằng đây là vụ việc đáng tiếc, nằm ngoài sự chỉ đạo của tỉnh. Để làm rõ nguyên nhân xô xát và có hay không chuyện côn đồ đánh dân, ông đề nghị công an huyện Cẩm Giàng, công an tỉnh Hải Dương sớm vào cuộc điều tra.

Công ty TNHH thương mại Thành Trung (Ninh Bình) - thầu san lấp mặt bằng và Công ty TNHH tập đoàn bảo vệ Thái Sơn (Hưng Yên) - bảo vệ thi công được đề nghị hợp tác nghiêm túc với cơ quan điều tra.

Bà Trâm được cho là thoát chết thần kỳ dưới bánh xích máy xúc. Ảnh: Giang Chinh.

Năm 2009, dự án khu công nghiệp Lương Điền (nằm trên địa bàn hai xã Cẩm Điền và Lương Điền) được giao cho doanh nghiệp Phúc Hưng với diện tích đất 205 ha. Xã Cẩm Điền có 90 ha với 625 hộ phải giải toả và hầu hết các hộ đã nhận tiền bồi thường. Còn lại khoảng 90 hộ không đồng ý nên không nhận tiền và kiến nghị mức bồi thường mới.

Năm 2015, do không đủ năng lực, doanh nghiệp Phúc Hưng chuyển giao khu đất cho Tập đoàn VSIP Singapore. Lãnh đạo tỉnh từng đối thoại với những người dân còn bất đồng nhưng chưa đạt được thoả thuận.

Sau sự việc sáng nay, Chủ tịch tỉnh Hải Dương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, xem xét kiến nghị của người dân; đề nghị UBND huyện Cẩm Giàng và chủ đầu tư phải báo cáo kết quả việc đã thực hiện, việc chưa làm được và kế hoạch giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan trước thứ hai tới. Phía VSIP cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm các phương án an ninh trật tự mới được thi công trở lại.

