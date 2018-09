Một ngư dân rơi đầu xuống biển

Trong lúc kéo thuyền, ông Tài bị sợi dây cáp căng đứt, văng vào người khiến phần đầu của ông rơi lìa xuống biển.

Khoảng 13h30 ngày 5/11, một vụ tai nạn đường thủy đứt dây cáp kéo neo văng làm đứt lìa phần trên cơ thể một ngư dân đã xảy ra tại vùng biển lao Mái Nhà (xã An Hải, huyện Tuy An, Phú Yên).

Nạn nhân của vụ tai nạn lao động này là ông Trương Văn Tài (60 tuổi, ở huyện Hoài Nhơn, Bình Định). Khi đó, tàu cá do ông Tài làm thuyền trưởng cùng 5 ngư dân đi từ Khánh Hòa về nhà thì bị chết máy, sau đó bị sóng lớn đánh dạt vào vùng biển hòn Lao Mái Nhà.

Ông Tài đã thuê hai chiếc thuyền của ngư dân xã An Hải đến kéo phương tiện của mình khỏi vùng mắc cạn. Trong lúc kéo thuyền ông Tài đứng trên boong chỉ huy, không may, một sợi dây cáp dùng để kéo thuyền bị căng đứt văng quá mạnh vào người khiến phần trên cơ thể ông Tài rơi xuống biển.

Đại úy Trần Ngọc Điệp, Đồn phó Biên phòng An Hải cho biết, sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng An Hải đã huy động cán bộ, chiến sĩ, ngư dân tiến hành cứu hộ lặn tìm phần thi thể của nạn nhân và trục kéo chiếc tàu ra khỏi vùng bị mắc cạn. Chiều tối cùng ngày, thi thể ông Tài đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Thiên Lý