Mối tình đồng tính oan nghiệt giữa mẹ và con gái nuôi

Bà Sơn quấn quýt với con gái nuôi, chỉ chờ chồng đi làm thì bắt đầu quan hệ vụng trộm đồng tính và trong một lần cãi vã, án mạng đã xảy ra.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Quảng Nam) đang hoàn tất hồ sơ để chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị truy tố Lê Thị Kim Hằng (23 tuổi, xã Đại Hưng, Đại Lộc) về tội Giết người. Nạn nhân bị Hằng sát hại là bà Sơn (40 tuổi, trú thị xã Điện Bàn).

Theo điều tra của công an, Hằng có gia cảnh khó khăn, nghỉ học sớm ra Đà Nẵng bươn chải đủ nghề. Hơn 4 năm trước, Hằng gặp bà Sơn khi cả hai phụ việc tại một quán nhậu ở Đà Nẵng. “Hằng có bố nhưng không được thừa nhận. Bố mất cũng không được đeo tang, gia cảnh éo le”, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng Phòng cảnh sát hình sự cho hay.

Hằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.T.

Bà Sơn lấy chồng gần 20 năm nay nhưng không có con, chuyện chăn gối vợ chồng “không trọn vẹn”. Những lúc quán nhậu vãn khách, bao nhiêu nỗi niềm được Hằng và bà Sơn tâm sự với nhau. “Hằng khai, cả hai suốt ngày quấn quýt, thường xuyên chia sẻ, giúp đỡ. Bà Sơn quan tâm, chăm sóc từ đó giữa hai người nảy sinh tình cảm đồng tính”, vị điều tra viên nói.

Theo lời khai, trước khi có tình cảm với bà Sơn, Hằng đã trải qua ít nhất 5 mối tình với các bạn trai làm cùng quán nhậu. Bà Sơn cũng không có quan hệ tình cảm đồng giới.

Để che giấu mối quan hệ, bà Sơn nhận Hằng làm con nuôi, thuyết phục gia đình chấp thuận. Một thời gian sau, Hằng chuyển chỗ làm nhưng hai người vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau nhờ vỏ bọc mẹ con.

“Hằng kể cứ khoảng vài tuần, bà Sơn lại gọi cô ta đến nhà ngủ. Nhiều lần, nhớ quá không chịu được nhưng sợ chồng ở nhà phát hiện, bà Sơn tìm đến chỗ làm của Hằng. Cứ như vậy, mối quan hệ của họ kéo dài đến 4 năm chẳng ai hay biết”, điều tra viên cho biết.

Theo lời khai, mỗi khi Hằng đến nhà, bà Sơn thường để chồng ngủ một mình còn bà qua nằm với "con nuôi". Đợi đến qua 6h sáng, khi chồng đi làm, hai người mới vụng trộm. Nhiều lần thấy có trai làng đến tán tỉnh Hằng, bà Sơn tỏ ra bực bội và tuyên bố con nuôi không được lấy chồng đến năm 40 tuổi.

Tối 1/4, như nhiều lần trước, bà Sơn gọi điện cho con nuôi đến ngủ cùng. Trước đó ít ngày, bà Sơn tâm sự muốn có con và đang có ý định nhờ khoa học can thiệp khiến Hằng bực tức. Cô ta tỏ ra ghen tuông, cho rằng nếu có con, bà Sơn sẽ không dành nhiều tình cảm cho mình.

Đến sáng 2/4, lúc chồng vắng nhà, người phụ nữ tiếp tục nhắc lại chuyện muốn có con khiến Hằng bực tức nói “má mà muốn sinh con thì con sẽ bỏ đi” rồi xách balô ra khỏi nhà. Được mẹ nuôi dỗ dành và hứa bỏ ý định, Hằng mới chịu quay vào. Lúc này, bà Sơn lôi vào giường đòi quan hệ tình dục nhưng Hằng từ chối.

“Hằng khai tâm trạng đang buồn bực chuyện mẹ nuôi muốn có con, người mệt mỏi nên đầu óc bấn loạn. Trong lúc cãi vã, cô ta chạy xuống bếp cầm dao lên đâm liên tiếp”, điều tra viên cho biết.

Thấy mẹ nuôi nằm gục dưới sàn nhà, máu chảy lênh láng, Hằng tìm bông băng để sơ cứu sau đó hốt hoảng gọi hàng xóm đến đưa đi bệnh viện. Cô nói dối rằng bà Sơn bất cẩn nên ngã trúng phải dao. Sau khi đưa mẹ nuôi vào bệnh viên, Hằng quay trở về nhà thu dọn hiện trường. Đến chiều cùng ngày, bà Sơn tử vong tại bệnh viện. Một thành viên trong gia đình nghi ngờ vụ ‘tai nạn” của bà Sơn nên trình báo công an.

Sau khi khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của nhân chứng, Hằng bị nhà chức trách triệu tập. Sau hơn nửa ngày làm việc với cảnh sát, cô ta mới thừa nhận đã đâm chết mẹ nuôi. Ban đầu, Hằng nói do buồn bực, muốn tự tử nhưng bị bà Sơn can ngăn. Trong lúc giằng co, Hằng hoảng loạn đâm trúng mẹ. “Qua các chứng cứ, chúng tôi nhận thấy vụ việc không thể bắt đầu từ động cơ đơn giản như vậy mà phải do mâu thuẫn nào đó rất gay gắt. Tuy nhiên, nghi can vẫn một mực không khai nhận mối quan hệ đồng tính”, đại tá Nghiệp cho hay.

Cảnh sát khi đó không loại trừ động cơ gây án do Hằng có quan hệ tình cảm với bố nuôi nên ghen ngược với nạn nhân. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát hình sự tỉnh làm việc với chồng nạn nhân, nêu ra mối nghi ngờ quan hệ đồng tính giữa Hằng và mẹ nuôi, ông này bắt đầu nhớ lại những chi tiết đáng nghi. Theo đó, mỗi lần Hằng gọi điện thoại đến, bà Sơn thường đi ra ngoài nghe. Buổi tối hai mẹ con ngủ thường ôm ấp nhau...

Sau khi cảnh sát thu thập lời khai của một số nhân chứng khi nhiều lần thấy Hằng và mẹ nuôi ôm ấp, vuốt ve nhau ở nơi làm việc cùng nhiều chứng cứ khác, Hằng mới thú nhận toàn bộ sự việc.

Theo VnExpress