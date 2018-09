Mối tình đồng tính của kẻ hành hạ bé trai ở Campuchia

Kẻ hành hạ bé trai và ông chủ trang trại người Hà Lan từng sống với nhau như 'vợ chồng' trước khi cả hai bị bắt.

Chỉ một ngày sau khi Nguyễn Thành Dũng, nghi can bạo hành trẻ em ở Campuchia, bị bắt, cộng đồng đã phát hiện đây là một thanh niên đồng tính, quê quán ấp Nghĩa Bình (thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) nhưng bỏ địa phương nhiều năm nay. Thời gian gần đây Dũng thường qua lại giữa hai địa chỉ Mondulkiri (Campuchia) và quận 4 (TP HCM).

Stefan Struik và Nguyễn Thành Dũng - Ảnh cắt từ clip của Stefan Struik trên mạng.

Cách đây ít năm, nhiều người trông thấy Dũng thường cặp kè như tình nhân với một doanh nhân Mỹ, gốc Hà Lan. Cả hai thường la cà ở các quán bar khu vực khu phố Tây (Đề Thám - Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM). Người đàn ông Hà Lan được xác định là Stefan Struik, một nhà đầu tư nông trại từng có liên hệ công việc với một công ty kinh doanh sản phẩm ca cao Việt Nam. Stefan Struik lấy tên Việt Nam là Giang.

Hiện Stefan Struik đang đầu tư nông trại ca cao tại tỉnh Mondulkiri, Đông Bắc Campuchia nhưng còn lập hồ sơ đăng ký mở một loạt công ty tại tỉnh Kampongcham (Campuchia). Trong giao tiếp, Stefan Struik tự giới thiệu tên Campuchia là Ly Heng (Lý Hằng). Trang trại của Stefan Struik tại Mondulkiri rộng hơn 20 ha, trồng nhiều loại cây ăn quả, nhưng chủ lực là ca cao. Ngoài ra, ông ta còn đầu tư một nhà máy sản xuất đường thốt nốt tại Kampongcham.

Cha mẹ và bé trai nạn nhân. Ảnh cắt từ kênh truyền hình Koh Santepheap, Campuchia.

Ông Heng Sambath, Phó ty Cảnh sát tỉnh Kompongcham, đã tổ chức một cuộc điều tra nhanh công ty Kamkav Farm và nhận thấy Ly Heng, tức Stefan Struik có sống cùng một nhân tình là nam giới có tên là Kim Sok Heng tại trang trại Kamkav Farm ở Mondulkiri. Kim Sok Heng có nhân dạng giống với người đàn ông hành hạ đứa trẻ 2 tuổi trong các clip được phát tán trên mạng, tức Nguyễn Thành Dũng.

Chiều ngày 6/12, ông Heng Sambath đã chỉ huy lực lượng cảnh sát Campongcham phối hợp với cảnh sát Mondulkiri ập vào trang trại Kamkav Farm khám xét bắt giữ Stefan Struik, 53 tuổi. Hai người đàn ông Campuchia là Ret Sothy, 28 tuổi và Oeu Nat, 25 tuổi cũng bị mời về đồn. Tuy nhiên, Kim Sok Heng, tức Nguyễn Thành Dũng đã trốn thoát.

Trước khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ phía bạn, lực lượng Cảnh sát Hình sự Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM, Công an An Giang triển khai các biện pháp cần thiết để giám sát Dũng. 20h ngày 7/12, Dũng từ Campuchia trở về Việt Nam, vừa xuất hiện tại quận 7 thì bị bắt.

Khám xét nhanh tư trang cá nhân của Nguyễn Thành Dũng, Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phát hiện trong điện thoại có chứa 48 clip quay cảnh hành hạ trẻ em. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện Nguyễn Thành Dũng có một số dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Theo thông tin từ Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, tờ Cambodaily và một số báo chí, kênh truyền hình khác của nước bạn, Stefan Struik là kẻ chủ mưu, cầm đầu một tổ chức mua bán, môi giới trẻ em cho những người mắc chứng ấu dâm.

Một cảnh sát địa phương không tham gia cuộc khám xét và bắt giữ nghi phạm Stefan Struik và đồng bọn nhưng có quan sát vụ việc đã cho biết có một số trẻ em được cha mẹ chúng là công nhân làm thời vụ cho nông trại mang theo vào nông trại. "Khi cảnh sát Hoàng gia ập vào, họ đã đem con cái họ về nhà. Trong số nhân công đó có một số người gốc Việt Nam. Chỉ có một đứa bé duy nhất được cảnh sát yêu cầu cha mẹ đưa đi khám sức khỏe", vị cảnh sát nói.

Từ trái qua: Nguyễn Thành Dũng và hai người làm cùng trang trại Ret Sothy và Oeu Nat.

Đứa bé đó là nhân vật trong clip của Dũng. Đứa bé chỉ mới 3 tuổi. Cha mẹ bé là cư dân địa phương (tỉnh Mondulkiri, giáp với Buôn Ma Thuột) đều là công nhân hợp đồng thời vụ trong nông trại. Họ hoàn toàn không hay biết việc con của họ bị Dũng bạo hành cho đến khi cảnh sát xuất hiện.

Theo cảnh sát, Dũng chính là nhân tình của Tổng giám đốc Stefan Struik. Dũng nói tiếng Anh khá giỏi. Thường ngày Dũng chỉ quanh quẩn ở khu vực văn phòng điều hành để làm các công việc nội trợ cho Stefan Struik. Những khi rảnh rỗi, Dũng thường chơi đùa thân mật với những đứa trẻ con cái của các công nhân.

Một người ở TP HCM có em trai từng là bạn của Dũng cho biết, trước kia Dũng là phục vụ cho một quán cà phê ở khu phố Tây. Khi Stefan Struik sang Việt Nam nghiên cứu việc mở nông trại ca cao, anh ta thường ghé vào quán cafe. Có vốn tiếng Anh khá nên Dũng nhanh chóng thân thiết với ông này. Stefan Struik sau đó nhờ Dũng đưa đi khắp các tỉnh miền Tây Nam bộ để khảo sát về cây ca cao rồi cùng đưa nhau về Campuchia sống như vợ chồng.

Quá trình nghi can hành hạ bé trai Campuchia

Tại Cơ quan Cảnh sát Hình sự Bộ Công an (khu vực phía Nam), bước đầu Dũng thừa nhận chính mình là kẻ bạo hành đứa bé trai trong clip nhưng không nhớ và cũng không giải thích được nguyên nhân dẫn đến hành động bất nhẫn này. Hiện Phòng 7, Cục Cảnh sát hình sự (phía Nam) đang điều tra hành vi phạm tội và lãnh thổ phạm tội của nghi can Dũng, đồng thời cân nhắc việc bàn giao, dẫn độ nghi can cho cảnh sát nước bạn theo đúng quy định. Theo luật pháp hiện hành của Campuchia, tội hành hạ, nhục hình với trẻ em có thể lãnh mức án tù 20 năm.

