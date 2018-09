Mổ bắt con thành công cho cô gái mang thai bị ung thư

Bé gái nặng 1,1 kg đã được các bác sĩ mổ tối 20/7. Hiện sức khỏe của cả hai mẹ con tạm ổn định.

Sau một tuần điều trị tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM với chẩn đoán ung thư máu, chị Nguyễn Thị Linh Huệ, 22 tuổi ở Bình Phước đang mang thai ở tuần thứ 28, đã được chuyển sang bệnh viện Từ Dũ và mổ tối 20/7 để chấm dứt thai kỳ.

Bé hiện suy hô hấp do sinh non đang được chăm sóc đặc biệt . Ảnh: Thiên Chương

Bác sĩ chuyên khoa II Hồng Công Danh, Trưởng khoa Gây mê hồi sức (Bệnh viện Từ Dũ) cho biết, trước khi chuyển viện, bệnh nhân được các bác sĩ cả hai bệnh viện hội chẩn và thấy mổ bắt con là việc cần làm để đảm bảo an toàn cho cả thai phụ lẫn thai nhi.

Cũng theo bác sĩ Danh, ngoài bệnh lý ung thư máu, bệnh nhân còn kèm bệnh lý tim mạch và gan thận to do bệnh lý về máu gây nên. "Chính vì thế, đây là ca mổ bắt con khó hơn những trường hợp khác. Chúng tôi đã phải truyền hơn 1,5 lít tiểu cầu trong lúc mổ", bác sĩ Danh nói.

Sau gần 2 giờ đồng hồ phẫu thuật, các bác sĩ đã đưa bé ra ngoài và không gặp khó khăn phát sinh. "Đó là một bé gái nặng 1,1 kg", bác sĩ cho biết.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Từ Anh, Trưởng khoa Sơ sinh, dù đã được tiêm hỗ trợ phổi trước khi chào đời nhưng do sinh non tháng nên sau sinh, bé vẫn suy hô hấp. "Hiện bé nằm trong lồng ấp và được hỗ trợ thở. Bệnh nhi cũng bị bệnh lý vàng da sớm hơn so với những bé sinh non khác", bác sĩ Anh nói.

Cũng theo bác sĩ Anh, nhiều trường hợp sinh non chưa đến 1 kg nhưng vẫn được nuôi sống tốt. Trường hợp này vẫn có cơ hội tuy nhiên phải theo dõi chặt chẽ. Các bác sĩ cũng hy vọng bé không bị suy các bộ phận chưa được hoàn thiện trong thai kỳ như mắt, tim, phổi và não.

Người mẹ nhoẻn miệng cười khi nghe các bác sĩ cho biết sức khỏe bé tạm ổn. Ảnh: Thiên Chương

Chưa được gặp con vì phải cách ly, chiều 21/7, sản phụ Linh Huệ vẫn đang nằm hồi sức nhưng khá tỉnh táo, tươi cười, mắt rưng rưng cho biết rất vui khi nghe tin con bình an. "Giờ em chỉ mong được nhìn mặt con", Huệ nói.

Túc trực tại bệnh viện cùng vợ con tại bệnh viện, anh Vương cho biết cả nhà suốt đêm qua đã cầu nguyện cho hai mẹ con tai qua nạn khỏi. "Tôi vừa mừng vừa lo. Vợ tôi trước mổ đã yếu, giờ vượt cạn còn yếu hơn. Còn con bé, nghe nói bé yếu phổi dẫn đến suy hô hấp. Cứ nghĩ đến là tôi không thể nào yên lòng", người chồng nói.

Theo các bác sĩ, hiện tại sản phụ không sốt, sức khỏe tạm ổn, tuy nhiên vẫn phải được chăm sóc đặc biệt khoảng 3 - 5 ngày trước khi chuyển về để điều trị chuyên khoa ung thư ở Bệnh viện Truyền máu huyết học TP HCM.

Về kinh phí điều trị, hiện mỗi ngày Huệ vẫn phải chi trả trên 10 triệu đồng cho thuốc và tiểu cầu, phần chi phí này đang được các nhà hảo tâm giúp đỡ. Riêng bé sơ sinh không mất viện phí do được hưởng chế độ bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi.

Ngày 13/7, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM với tình trạng sốt cao, tiểu cầu thấp. Thai phụ mang thai 28 tuần được chẩn đoán mắc ung thư máu. Các bác sĩ hồi sức cấp cứu và nghĩ đến việc chấm dứt thai kỳ để đảm bảo tính mạng của mẹ và con.

Thiên Chương