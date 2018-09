Mini Cooper bốc cháy nghi ngút tại thủ đô

Gần 15h chiều 31/12, chiếc xe do một phụ nữ trung tuổi lái đã bốc cháy dữ dội khi đi đến gần ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến. Rất may tài xế và hai trẻ nhỏ kịp thoát thân. "Khói thoát ra từ dưới gầm xe gần động cơ rồi lửa bén lên rất nhanh, giống như cháy bình xăng. Chỉ chưa đầy 2 phút ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ đầu xe", tài xế xe ôm tên Trung đứng gần đó kể lại. Chưa đầy 10 phút sau, xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường nhưng lửa đã thiêu gần hết xe. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân gây ra cháy có thể do động cơ của xe bị rò nhiên liệu.