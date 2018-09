Mèo cắn rách 'của quý' khách nhậu

Quần rách, lại nhậu say không để ý, anh Văn đã bị con mèo ở quán nhậu nhảy lên người, cào rách 'của quý'.

Người dân xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An gần đây bàn tán xôn xao về sự việc hy hữu dở khóc dở cười khi chú mèo cắn rách bộ phận sinh dục của một người đàn ông say rượu.

Bà Nguyễn Thị Nhuận, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết: “Người vừa bị mèo cắn 'cậu nhỏ' gây thương tích là anh Văn (42 tuổi), xã Đông Thạnh. Do xấu hổ không dám đến cơ sở y tế nên người này nhờ thầy lang vườn điều trị, rất may sức khỏe đã ổn định”.

Nạn nhân và con mèo suýt xơi tái “súng ống” của anh.

Anh Văn kể: “Cách đây vài tuần, tôi và 2 người bạn cùng ngồi nhậu ở quán Út Ảnh sát nhà tôi. Chúng tôi mua nửa lít rượu đế lai rai cùng mớ rạm (giống như con cua nhưng vỏ mềm) luộc chấm muối tiêu. Trong khi nhậu, 2 người bạn ngồi trên ghế nhựa, còn tôi ngồi trên võng lưới. Do quần bị thủng một lỗ to mà tôi không để ý nên lúc ngồi nhậu 'súng ống' bị lộ lúc nào không hay. Khi tôi thả vỏ rạm xuống đất thì con mèo của chủ quán phóng lên ăn. Không ngờ, nó đớp ngay vào 'vùng kín' làm tôi đau điếng. Tôi liền đưa tay chụp cổ con mèo. Khi mọi người xúm lại phụ kéo con mèo ra thì 2 chân trước của nó còn cào thêm mấy phát làm trầy trụa, đau kinh khủng”. Sau khi gỡ được 'cậu nhỏ' ra khỏi hàm răng mèo, anh tới nhà thầy lang ở cùng xã để điều trị.

Anh Văn không phải là trường hợp duy nhất bị mèo cắn. Trước đó, ông Tuấn (gần nhà anh Văn) khi ngủ canh đầm tôm, ban đêm trời mưa, không muốn bước xuống đất đi vệ sinh nên đã khoét vách để "trút bầu tâm sự".

Nghe tiếng kêu sột soạt, con mèo đang rình mồi ở bên ngoài thủ sẵn, tưởng con mồi đã phóng lên đớp luôn. Cũng may sau đó, con mèo ngừng cắn và bỏ đi nhưng cũng khiến nạn nhân một phen chết khiếp.

Bác sĩ Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An cho biết: “Trường hợp dương vật bị tổn thương do tai nạn, tốt nhất nạn nhân nên đến bệnh viện để điều trị, không nên nhờ thầy lang chữa”.

Theo Dân Việt

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi