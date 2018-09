Meghan được fan khen vì hành động tự đóng cửa xe

Hành động đóng cửa xe dứt khoát của Meghan được đánh giá 'khiêm nhường', 'thực tế', khiến cô gần gũi hơn trong mắt người hâm mộ.

Meghan được fan khen ngợi vì hành động tự đóng cửa xe Meghan xuống xe, tự đóng cửa khi tới dự sự kiện hôm 25/9

Chiều 25/9, Nữ công tước xứ Sussex lần đầu tiên một mình tới dự lễ khai mạc triển lãm nghệ thuật Oceania tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia ở London. Đến nơi, Meghan bước xuống xe và bắt tay với những người tổ chức.

Diện bộ váy màu đen của thương hiệu Givenchy trị giá 3.300 USD, vợ Hoàng tử Harry không chỉ được ca ngợi vì vóc dáng thanh mảnh, thần thái rạng rỡ tự nhiên mà còn bởi hành động mà ngay cả Nữ hoàng Anh chưa từng làm, đó là tự đóng cửa xe, theo Express.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng, video quay cảnh nàng dâu mới của hoàng gia tự tay đóng cửa ôtô một cách dứt khoát và mạnh mẽ đã lập tức gây "bão". Phần lớn các ý kiến cho rằng Meghan thực sự gần gũi, không giống thành viên hoàng gia mà như một người bình thường.

"Hành động ấy hoàn toàn khiêm nhường và thực tế", một thành viên Twitter bình luận.

"Tôi nghĩ Meghan Markle không cho rằng bản thân mình cao quý hơn bất cứ ai. Cô ấy biết rõ điều đó, Hoàng tử Harry và Meghan thật may mắn khi tìm thấy nhau. Tôi tự hào về cô ấy", thành viên khác bình luận.

"Theo như tôi thấy, không có nhân viên bảo vệ nào xuất hiện ngay để đóng cửa, rất có thể cô ấy đã đề nghị tự đóng", thành viên thứ ba phán đoán.

Tại buổi lễ, Nữ công tước xứ Sussex đã thực hiện nghi thức chào bằng cách cọ mũi của người Maori đối với các khách mời đến từ New Zealand. Triển lãm nhằm tôn vinh nền nghệ thuật của các vùng Melanesia, Micronesia và Polynesia, ngoài ra còn có các khu vực của Thái Bình Dương như New Guinea, Easter Island, Hawaii và New Zealand.

Meghan vẫy tay chào người hâm mộ bên ngoài Học viện Nghệ thuật Hoàng gia ở London hôm 25/9. Ảnh: PA.