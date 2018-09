Meghan có hơn 6 triệu USD trước khi cưới Harry

Nữ công tước xứ Sussex kiếm thu nhập 'khủng' từ phim truyền hình 'Suits' trước khi chấm dứt sự nghiệp diễn xuất và kết hôn với Harry.

Meghan với vai diễn Rachel Zane trong "Suits". Ảnh: NBCU Photo Bank.

Kể từ khi kết hôn với Hoàng tử Harry hồi tháng 5 vừa qua, Meghan Markle được cho là đang dần quen hơn với việc đội những chiếc vương miện bằng kim cương trên đầu, sống trong cung điện và luôn có người hầu kẻ hạ bên cạnh.

Tuy nhiên, trước khi trở thành cô dâu hoàng gia, Meghan cũng đã sở hữu khối tài sản không hề nhỏ, theo Mirror. Cựu diễn viên Mỹ được cho là có tài sản ước tính khoảng 5 triệu bảng Anh (hơn 6,3 triệu USD), nhờ những khoản thu nhập từ việc đóng vai chính trong phim truyền hình ăn khách Suits (Tố tụng) và một số bộ phim khác.

Trước khi cưới hoàng tử Anh, Meghan đã ghi hình 100 tập trong 7 phần của bộ phim truyền hình chiếu trên kênh Netflix này, với vai diễn Rachel Zane.

Meghan và người tình màn ảnh Patrick J. Adams (vai Mike Ross). Ảnh: NBCU Photo Bank.

Meghan được trả thù lao 37.000 bảng Anh (47.000 USD) cho một tập phim, giúp cô kiếm được 333.000 bảng Anh (425.000 USD) một năm. Meghan cũng từng đóng vai một cô hầu bàn trong bộ phim Remember Me, với sự tham gia của nam diễn viên Robert Pattinson. Vai diễn này giúp Meghan thu về 138.000 bảng (176.000 USD) trong tài khoản ngân hàng.

Một số bộ phim khác mà Nữ Công tước xứ Sussex từng góp mặt gồm có The Candidate, Horrible Bosses, Get Him To The Greek, Random Encounters và Dysfunctional Friends.

Ước tính, tổng giá trị tài sản của Meghan và chồng, Hoàng tử Harry, là khoảng 29 triệu bảng Anh (37 triệu USD).

Meghan và Harry trong đám cưới hoàng gia ở Lâu đài Windsor hồi tháng 5. Ảnh: AFP.