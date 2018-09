Mẹ tử vong vì lao vào đám cháy cứu hai con

Do đùa nghịch, hai đứa con làm đổ can xăng ra nhà rồi gây cháy. Thấy lửa to, người mẹ lao vào cứu con rồi bị bỏng nặng, hơn 10 ngày sau thì qua đời.