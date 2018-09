Mẹ sưởi ấm bằng than, con gái tử vong

Trời lạnh, sản phụ mới sinh con một ngày được gia đình sưởi ấm bằng than củi. Không may, 4 người nhập viện, riêng bé gái 18 tháng tuổi tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Nghệ An đang cấp cứu 4 nạn nhân trong một gia đình bị ngộ độc khí CO trong tình trạng nguy kịch do đốt than sưởi trong phòng kín, một cháu bé 18 tháng tuổi trong gia đình đã tử vong.

Theo đó, 5 nạn nhân trong vụ ngộ độc than đều trú tại thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) là các thành viên trong một gia đình, gồm chị Nguyễn Thị Nga (20 tuổi), bà Nguyễn Thị Tiến (40 tuổi, mẹ ruột chị Nga), chị Đậu Thị Hạnh (17 tuổi, em chồng chị Nga) và 2 cháu bé gồm bé gái 18 tháng tuổi và bé trai một ngày tuổi con chị Nga.

Sự việc xảy ra vào tối 21/1, do chị Nguyễn Thị Nga vừa sinh con thứ 2 được một ngày tuổi, thời tiết chuyển mùa lạnh nên bà ngoại đốt than củi để xông cho sản phụ cũng như sưởi ấm cả nhà. Trong diện tích phòng kín khoảng 15 m2, lò than âm ỉ cháy suốt đêm, liên tục sản sinh khí CO đã khiến cả 5 thành viên ngủ trong phòng bị nhiễm độc, mê man, bất tỉnh.

Nạn nhân được các bác sĩ khám chữa trị.

Đến 5h30 phút sáng 22/12, khi người nhà mở cửa phòng, phát hiện bà Tiến và em Hạnh đã rơi vào tình trạng khó thở, sùi bọt mép, cháu bé 18 tháng tuổi tím tái, nguy kịch, ngay lập tức, các bệnh nhân được chuyển đi cấp cứu.

Khi bé gái 18 tháng tuổi được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi, tình trạng đã rơi vào mức nguy hiểm tính mạng, không thể cứu chữa. 2 bệnh nhân lớn tuổi được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Đến 8h cùng ngày, sản phụ Nguyễn Thị Nga xuất hiện tình trạng ngày càng khó thở, tụt huyết áp. Ngay lập tức, chuyến xe cấp cứu thứ 2 vận chuyển bệnh nhân cùng con trai một ngày tuổi nhập viện cấp cứu cũng với triệu chứng do ngộ độc khí CO.

Những bệnh nhân lớn tuổi được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực chống độc, bé trai một ngày tuổi được chuyển theo dõi toàn trạng tại tổ Sơ sinh, khoa Sản bệnh viện.

Bác sĩ Phạm Xuân Kính(Khoa Hồi sức tích cực chống độc) cho biết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da niêm mạc tái, kém hồng, rối loạn ý thức, gọi hỏi không đáp ứng chính xác. Xét nghiệm khí máu cho thấy, các bệnh nhân đều có chỉ số oxy trong máu thấp, nồng độ CO cao. Chúng tôi khẩn trương hỗ trợ hô hấp , cho bệnh nhân thở oxy cao áp, truyền dịch. Đến hôm nay, sau 3 ngày điều trị nhập viện điều trị, được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, cả 4 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An sức khỏe tiến triển tốt hơn. Riêng bệnh nhân Nga cần theo dõi thêm tình trạng sức khỏe tại khoa Sản do vừa sinh con”.

Năm 2015, Bệnh viện từng tiếp nhận ca ngộ độc tập thể khiến 5 bệnh nhân đến từ Đô Lương nguy kịch. Các thành viên bị nhiễm độc khí CO do vui chơi trong phòng kín sưởi ấm bếp củi.

Các bác sĩ khuyến cáo: “Bước vào những ngày giá rét, người dân cần đặc biệt phải thận trọng với các thiết bị sưởi ấm bằng than tổ ong, than củi. Than cháy trong điều kiện thiếu không khí sẽ tạo ra một loại khí cực độc là carbon monoxide (CO), rất nguy hiểm, thậm chí làm cả nhà tử vong. Nạn nhân khi hít phải khí này nặng thì bị tử vong, nhẹ hơn thì để lại di chứng thần kinh - tâm thần".

