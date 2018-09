Mẹ sinh ba con chỉ trong 11 tháng

Bà mẹ người Australia mệt tới mức lấy nhầm sữa rửa mặt để gội đầu vì phải 'quay cuồng' với ba đứa trẻ cùng một lúc.

Dù mệt mỏi, Eliza cũng rất hạnh phúc khi được làm mẹ của ba đứa con. Ảnh: Facebook

Eliza Curby và chồng là Ben, 38 tuổi, vừa có một năm 2016 cực kỳ bận rộn khi chào đón 3 đứa con nhỏ chỉ trong vòng 11 tháng.

Bà mẹ 27 tuổi, sống ở khu vực Northern Beaches, Australia, mang thai con gái đầu lòng Charlie chỉ ba tháng sau khi hẹn hò. Sáu tháng sau khi sinh con, Eliza bất ngờ phát hiện ra mình lại có bầu, và lần này không chỉ một mà tới hai đứa trẻ.

Hai bé trai Jack và Wolfe chào đời tháng 12/2016, khép lại một năm đầy hạnh phúc của cặp vợ chồng.

"Đến giờ tôi vẫn không thể tin", Eliza nói. "Tôi mang thai con đầu Charlie ba tháng sau khi hẹn hò. Ben luôn hào hứng được làm bố, vì thế chúng tôi đã rất hạnh phúc với suy nghĩ có một gia đình nhỏ bé của riêng mình. Tôi dùng từ "nhỏ bé" vì trong đầu Ben, anh ấy chỉ nghĩ sẽ sinh hai con. Trong khi đó bản thân tôi thì lại thích được làm mẹ của nhiều đứa trẻ nhất có thể, chẳng có gì khiến tôi thấy hào hứng hơn là nghĩ đến việc được đi dạo khắp các ngả đường với đàn con nhỏ".

Eliza cho con bú sau khi sinh hai con trai Jack và Wolfe. Ảnh: Facebook

Eliza chia sẻ cô từng cho rằng 6 tuần đầu tiên sau khi sinh con là khoảng thời gian khó khăn, mệt mỏi nhất, thế nhưng đúng lúc ấy cô đột nhiên cảm thấy "mệt hơn rất nhiều".

"Mẹ tôi từng nói sẽ phải mất khoảng 6 tuần để cân bằng lại cuộc sống sau khi vượt cạn. Thế nhưng, chỉ hơn một tháng sau sinh, tôi thấy mệt vô cùng. Ai cũng bảo chắc do thiếu ngủ nhưng tôi không tin. Tôi nhớ mình đã nhìn Ben và nói 'em nghĩ mình lại có thai rồi'. Nhưng anh ấy cười phá lên. May mắn thay tôi không gặp vấn đề gì trong suốt thai kỳ. Hai con trai chào đời lúc hơn 36 tuần với cân nặng hơn 3 kg mỗi bé", The Sun dẫn lời Eliza nói.

'Chị cả' Charlie bên hai em song sinh. Ảnh: Facebook

Do ba con đến khá bất ngờ, Eliza đã phải đổi từ chiếc Swift lên xe tải VW mới đủ chỗ cho các con.

"Tôi cảm thấy như thể mình mang thai ba vậy", bà mẹ trẻ chia sẻ.

Với một bé 1 tuổi và hai bé 8 tháng tuổi, vợ chồng Eliza phải mua tới 20 chiếc bỉm một ngày, tương đương 140 chiếc một tuần. Cô cho biết có lúc khi đang cho cặp song sinh bú thì chị cả Charlie lại trườn bò trên bụng mẹ.

Mỗi khi có thời gian rảnh, bà mẹ trẻ lại chia sẻ cuộc sống bận rộn lên một trang blog cá nhân, trong đó cô tiết lộ từng mệt tới mức không hề nhận ra mình đang gội đầu bằng sữa rửa mặt, hút sữa cho con mà không gắn chai lên hay đón con từ chỗ trông trẻ ban ngày mà "quên mất" một đứa.