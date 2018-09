Mẹ ôm con một tháng tuổi thoát chết thần kỳ trong vụ lật xe khách

Một người mẹ đã sử dụng cơ thể mình để bảo vệ con sơ sinh an toàn khi chiếc xe khách bị đâm ở miền trung Trung Quốc.

Mẹ ôm con một tháng tuổi thoát chết thần kỳ trong vụ tai nạn lật xe khách

Theo kênh truyền hình Kinh Châu, Trung Quốc, một chiếc xe khách loại nhỏ đã gặp tai nạn trên tuyến đường cao tốc kết nối Phúc Châu và Ngân Xuyên của tỉnh Hồ Bắc hôm 2/7. Camera trên xe cho thấy vào thời điểm chiếc xe va chạm với một xe khác, trên xe có 11 hành khách bao gồm cả một em bé 1 tháng tuổi.

Theo đoạn video do camera ghi lại được, hành khách bay ra khỏi chỗ ngồi khi chiếc xe bị lật và chà xuống mặt đường trước khi dừng lại. Người mẹ của em bé đã nắm thành ghế bằng một tay trong khi tay kia giữ chặt con mình.

Em bé khóc trong vòng tay mẹ, còn người mẹ hét lên: "Giữ đứa bé nhanh lên! Hãy cứu con tôi với!".

Người mẹ gắng sức giữ con bằng mọi giá để con không bị thương.

Cảnh sát giao thông của tỉnh Hồ Bắc cho biết tất cả hành khách trên xe lúc đó không thắt dây an toàn trừ tài xế. Có báo cáo về người bị thương nhưng may mắn em bé 1 tháng tuổi vẫn an toàn.

Theo cảnh sát, một chiếc xe đã cố lấn làn để vượt lên và đâm vào chiếc xe khách làm nó bị lật nghiêng sang bên phải.