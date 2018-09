Mẹ ngáo đá, ôm con một tuổi lao vào ôtô

Người mẹ trẻ ở Quảng Ninh đã bế theo con chưa đầy một tuổi liên tiếp lao đầu vào ôtô, tránh được xe này lại lao vào xe khác.

Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh vừa giải quyết vụ việc xảy ra tại khu vưc cột 5, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khi một phụ nữ trẻ bế con nhỏ với biểu hiện bất thường và đột nhiên lao vào đầu một chiếc ôtô trên đường ngày 15/11.

Khi tài xế xe đầu tiên tránh được, người phụ nữ bế con này lại tiếp tục nhằm xe khác lao vào như có ý định tự tử.

Tại trụ sở công an, Vũ Lệ Huyền vẫn còn biểu hiện "ngáo đá".

Nhận được tin báo, Công an TP Hạ Long đã có mặt và đưa người phụ nữ này cùng cháu bé về trụ sở Công an TP Hạ Long. Qua điều tra, lực lượng công an đã làm rõ chị này tên là Vũ Lệ Huyền (sinh năm 1991, ngụ tổ 19, khu 2, phường Hà Trung, TP Hạ Long), còn cháu bé đi cùng là Nguyễn Phương (sinh năm 2015, con của Huyền).

Tại cơ quan công an, chị Huyền nhiều lần có ý định vồ lấy con mình ném xuống đất nhưng lực lượng công an đã cảnh giác, ngăn chặn kịp thời.

Quá trình xác minh, Vũ Lệ Huyền nghiện ma túy, thường xuyên bị "ngáo đá". Gia đình cho biết, mỗi khi lên cơn, gia đình không thể quản lý được Huyền. Hiện cháu bé vẫn khỏe mạnh và được trao lại về gia đình.

Cháu bé con của chị Vũ Lệ Huyền được bàn giao cho gia đình.

Trưa 15/11, lãnh đạo Công an TP Hạ Long cho biết: “Sáng cùng ngày, khi thấy lực lượng công an đưa Huyền cùng cháu bé về trụ sở công an, một số người dân hiếu kỳ chụp lại hình ảnh, rồi tung tin lên mạng xã hội là công an bắt giữ kẻ bắt cóc trẻ em, gây hoang mang trong dư luận”.

Theo Người Lao Động