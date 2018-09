'Mẹ mìn' xuất hiện trở lại ở TP HCM

Người này tự nhận là người quen của cô giáo, sau đó lừa chở các em học sinh đến nơi hoang vắng để trấn lột bông tai, lắc tay…

Ông Phan Duy Thiện, 38 tuổi (trú phường 5, quận Bình Thạnh, TPHCM) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại chuyện con gái ông là Phan Duy My (học sinh lớp 2) và cháu bé hàng xóm Nguyễn Ngọc Anh (học sinh lớp 4) trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, quận Bình Thạnh bị một phụ nữ trấn lột bông tai.

Sau hơn 10 ngày bị người lạ trấn lột rồi bỏ rơi, cháu My vẫn chưa hết sợ hãi khi kể lại sự việc. Trưa hôm đó, cháu với chị hàng xóm Ngọc Anh được nghỉ sớm nên hai chị em dắt nhau đi bộ về nhà. Khi gần về đến nhà thì một người phụ nữ đi xe máy bịt kín mặt dừng lại hỏi đường, sau đó hỏi cháu có biết “cô Dung bảo mẫu” không, cháu bảo biết thì người này nói: “Cô là bạn cô Dung”, rồi rồ ga chạy.

Sau đó, người phụ nữ này quay xe lại, bảo My và Ngọc Anh lên xe để chở về cho nhanh. Sau khi hai cháu lên xe, cô ta chở đi rất xa, rồi dừng lại gần đường ray xe lửa, số nhà 7C đường Nguyễn Thị Tài (quận Phú Nhuận). Tại đây, người này dụ cháu My tháo bông tai đưa cho bà ta “cất giùm” rồi đứng chờ, để chị ta chở Ngọc Anh "đi gặp chú Hoài Linh”.

Học sinh đi học nếu mang theo trang sức rất dễ bị dụ dỗ để trấn lột.

Đứng đợi quá lâu, My sợ hãi và khóc, nhiều người thấy vậy dẫn cháu đến tổ dân phố. “Nhiều người đứng xung quanh con lắm, họ bảo con bị lừa nên con sợ quá, khóc to hơn nữa”, My kể. Cách đó chừng một km, sau khi bị trấn lột, Ngọc Anh cũng đứng khóc và được người dân đưa về, báo gia đình đến đón.

Ông Nguyễn Văn Thành, ba của bé Ngọc Anh cho biết: “ Đôi bông tai bị mất chỉ vài trăm nghìn nhưng không hiểu sao mụ đó chở con tôi đi xa đến vậy, lỡ có chuyện gì thì vợ chồng tôi biết phải làm sao?”.

Trước đó, thầy cô và phụ huynh trường tiểu học Kim Đồng (quận 7, TP HCM) cũng một phen hoang mang khi hai học sinh lớp 1 bị một phụ nữ đeo khẩu trang dụ dỗ, chở đi trấn lột bông tai, dây chuyền.

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang, chủ nhiệm lớp 1/2 của trường tiểu học Kim Đồng kể: "Sau khi vào lớp, cô điểm danh học sinh thì phát hiện thiếu hai em nữ Trương Quỳnh và Nguyễn Hoàng Mai mặc dù cặp các em vẫn có trong lớp. “Ban đầu cứ nghĩ các em đi vệ sinh hoặc ở căng tin nên tôi đi tìm, nhưng không thấy, nên sau đó tôi báo cho thầy hiệu trưởng cùng bảo vệ”, cô Trang kể.

Nhà trường liên hệ với phụ huynh. Gia đình cho biết đã chở con đến trường rồi. Sau đó, phụ huynh một trong hai em nhận được điện thoại từ công an phường 2, quận 4, báo đang giữ các em.

Theo lời kể của hai bé, trước giờ vào lớp có người phụ nữ mặc áo khoác trắng, đeo khẩu trang đứng ngoài cổng, gọi hai em ra nói chuyện. Bà ta nhận là mẹ của một bạn trong lớp, đến chở hai em đi dự tiệc sinh nhật cô chủ nhiệm. Cả hai tin ngay, leo lên xe máy để bà ta chở đi. Đến con đường nhỏ ở phường 2, quận 4, bà ta dừng xe yêu cầu hai bé tháo nữ trang trên người ra để gói vào giấy.

Sau khi lấy được chiếc lắc, dây chuyền và hai đôi bông tai, bà ta bảo hai bé đến chốt bảo vệ của một công ty đứng chờ. Đợi hoài không thấy bà ta trở lại, cả hai mếu máo khóc và được mọi người xung quanh đưa đến công an.

Ông Lê Văn Hương, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, quận Bình Thạnh cho biết, nhà trường đã nhiều lần khuyến cáo phụ huynh không nên cho con mình đeo trang sức khi đi học, bởi rất nguy hiểm dễ bị kẻ xấu chiếm đoạt. “Sau lần này, chúng tôi sẽ làm mạnh hơn việc học sinh đi học mang theo trang sức nhằm đảm bảo an toàn cho các em”, ông Hương nói.

Theo Tiền Phong