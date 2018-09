Mẹ hoa hậu Phương Nga đề nghị đổi cơ quan đang điều tra

Sau khi nghe con kể về mối quan hệ với ông Mỹ, bà Phương cho rằng con gái bị oan, kiến nghị đổi cơ quan điều tra để vụ án khách quan.

Bà Hồ Mai Phương (mẹ Hoa hậu người Việt tại Nga 2007 Trương Hồ Phương Nga) vừa gửi đơn đến các cơ quan an ninh, tố tụng... đề nghị đổi cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án con gái bà - bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng của ông Mỹ.

Bà Phương cho biết, trong lần gặp con ở trại giam, Nga khóc khi kể cho bà nghe về mối quan hệ với ông Mỹ; hay khi bị xét xử hồi tháng trước cô khai rằng đã chung sống như vợ chồng và nhiều lần đi du lịch với ông Mỹ. Số tiền Nga bị cáo buộc chiếm đoạt của ông Mỹ thực chất là tiền ông chu cấp cho con gái bà.

Về sau cả hai phát sinh mâu thuẫn, Nga lo ngại vợ đại gia biết chuyện nên chia tay. Vì không lấy lại được tiền nên ông Mỹ đã tố cáo con bà mượn tiền không trả và tham gia đường dây bán dâm...

Bà Phương cho rằng, Nga cũng từng kể bị ông Mỹ thuê giang hồ ép viết giấy nhận 16,5 tỷ đồng "để mua nhà" rồi dùng tài liệu này tố cô lừa đảo.

Hoa hậu Phương Nga và bạn thân ra tòa hồi tháng 9.

Theo mẹ hoa hậu, người phụ nữ tên Mai Phương mà Nga khai tại tòa thực chất là người của ông Mỹ. Người này kết thân với Nga và nói sẽ giúp con bà thoát tội bán dâm bằng cách làm "thỏa thuận mua bán nhà" với đại gia.

"Do không am hiểu pháp luật, sợ bị tù tội, lại quá tin vào Mai Phương nên mọi giấy tờ do Phương soạn sẵn, đưa hoặc tư vấn viết cháu Nga đều ký... Cháu Nga nói với tôi mong đến ngày ra tòa để nói ra tất cả bí mật của vụ án", bà Phương viết trong đơn và cho rằng đó là lý do con gái không khai báo gì với cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra xác định bạn của Nga là Nguyễn Đức Thùy Dung thừa nhận hành vi phạm tội. Nhưng khi bị đưa ra xét xử, ngay từ đầu cô gái đã kêu oan, nói bị áp lực từ cơ quan điều tra nên mới nhận tội.

Từ đó, bà Phương cho rằng, nếu để Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tiếp tục điều tra vụ án sẽ không đảm bảo tính khách quan. Bà đề nghị vụ án được giao cho Bộ Công an làm rõ. "Nếu cháu Nga thực sự có tội thì trước sau cháu sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", bà nói.

Hoa hậu Phương Nga bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền để mua nhà giá rẻ cho ông Mỹ nhưng sau đó không thực hiện, chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng. Tham gia vụ việc còn có Thùy Dung với vai trò đồng phạm.

Bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hồi tháng 9, hai cô gái bị đưa ra xét xử nhưng đồng loạt kêu oan. Hội đồng xét xử sau đó đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Luật sư bào chữa cho Phương Nga cũng kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ có hay không "hợp đồng tình cảm" giữa thân chủ và ông Mỹ, sau khi mạng xã hội xuất hiện tài liệu có nội dung trùng khớp với lời khai của hoa hậu.

